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سطو مسلح على شركة في إربد وسرقة 7 آلاف دينار .. والأمن يضبط الفاعلين

دورية أمن عام
دورية أمن عام
 
الأربعاء، 09-07-2025 11:22 ص
الوكيل الإخباري-  ألقى العاملون في بحث جنائي إربد، وبوقت قياسي، القبض على أربعة أشخاص (ملثمين) نفّذوا سطوًا مسلحًا على مستثمر عربي، وسرقوا 7 آلاف دينار تحت تهديد السلاح من شركته في مدينة إربد، وفق ما أكده مصدر أمني.اضافة اعلان


وقال المصدر  إن بلاغًا ورد إلى غرفة العمليات بتعرّض مستثمر عربي لعملية سطو مسلح، حيث أجبر اللصوص من كانوا داخل الشركة، وهم شركاء المستثمر ويحملون جنسية أجنبية، على فتح "القاصة" تحت تهديد السلاح، ثم سرقوا المبلغ المالي وفق يومية "الغد".

وتحرّكت مجموعات البحث الجنائي إلى الموقع، وتم رفع البصمات والبدء بالتحقيقات، وبعد أقل من ساعتين من وقوع الحادثة تم إلقاء القبض على المشتبه بهم.

وأشار المصدر إلى أنه، وبالتحقيق معهم، اعترفوا بارتكاب الجريمة، وتم ضبط السلاح المستخدم والمبلغ المالي، إضافة إلى جوازات سفر تعود لشركاء المستثمر، وتمت إعادتهم إليه، فيما لا يزال التحقيق جاريًا تمهيدًا لتحويلهم إلى القضاء.
 
 
gnews

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