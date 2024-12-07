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سفارة الأردن في واشنطن تنفي طلب مسؤولين أردنيين من الأسد مغادرة سوريا

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 07-12-2024 06:09 ص

الوكيل الإخباري-   أكّدت السفارة الأردنية في واشنطن، منتصف ليلة الجمعة/السبت، أن ادعاء صحيفة أميركية حول أن "مسؤولين أردنيين حثوا الرئيس السوري بشار الأسد على مغادرة سوريا وتشكيل حكومة في المنفى" هو ادعاء لا أساس له من الصحة وكاذب تمامًا.

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ووفقًا لبيان صادر عن السفارة الأردنية في واشنطن، نفت فيه الادعاءات التي لا أساس لها والتي وردت في مقالة صحيفة وول ستريت جورنال بعنوان "المتمردون السوريون يتقدمون نحو ثالث أكبر مدينة في تهديد متزايد للأسد" بقلم إيزابيل كولز.


وقالت السفارة: "نأسف لأن مثل هذه الوسيلة الإعلامية المحترمة تنشر معلومات غير مؤكدة ومضللة دون التحقق المناسب من الحقائق."


وأضافت: "لم تتواصل معنا صحيفة وول ستريت جورنال للتحقق من هذا الادعاء، وهو ما يشكل خرقًا خطيرًا للمعايير الصحفية."


وتابعت السفارة: "نرفض هذا الافتراء بشكل قاطع ونطالب إدارة صحيفة وول ستريت جورنال بإصدار تصحيح على الفور."





 
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