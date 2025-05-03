سفارة هولندا: الدعم الهولندي لأمن المياه والتجارة بالأردن في الصدارة

الوكيل الإخباري- أكدت السفارة الهولندية في عمان ان الدعم الهولندي لأمن المياه والتجارة في الأردن في الصدارة .

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وقالت السفارة في بيان صحافي، اليوم السبت، إن سفير مملكة هولندا لدى الأردن، هاري فيرفاي، اختتم زيارة إلى مدينة العقبة، أكد خلالها الشراكة القوية والمتنامية بين هولندا والأردن في عدد من القطاعات الحيوية.