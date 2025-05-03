سفارة هولندا: الدعم الهولندي لأمن المياه والتجارة بالأردن في الصدارة

وقالت السفارة في بيان صحافي، اليوم السبت، إن سفير مملكة هولندا لدى الأردن، هاري فيرفاي، اختتم زيارة إلى مدينة العقبة، أكد خلالها الشراكة القوية والمتنامية بين هولندا والأردن في عدد من القطاعات الحيوية.
وأشارت السفارة الى ان فيرفاي عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة،نايف الفايز والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي ركزت على مناقشة الخطط الاستراتيجية لتنمية العقبة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، واستكشاف فرص توسيع التعاون في عدد من المجالات الأساسية.
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