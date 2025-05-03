السبت 2025-05-03 11:48 ص
 

سفارة هولندا: الدعم الهولندي لأمن المياه والتجارة بالأردن في الصدارة

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
السبت، 03-05-2025 11:21 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت السفارة الهولندية في عمان ان الدعم الهولندي لأمن المياه والتجارة في الأردن في الصدارة .

اضافة اعلان


وقالت السفارة في بيان صحافي، اليوم السبت، إن سفير مملكة هولندا لدى الأردن، هاري فيرفاي، اختتم زيارة إلى مدينة العقبة، أكد خلالها الشراكة القوية والمتنامية بين هولندا والأردن في عدد من القطاعات الحيوية.


وأشارت السفارة الى ان فيرفاي عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة،نايف الفايز والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي ركزت على مناقشة الخطط الاستراتيجية لتنمية العقبة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، واستكشاف فرص توسيع التعاون في عدد من المجالات الأساسية.

 
gnews

أحدث الأخبار

الدفاع المدني

خاص بالوكيل وفاة 4 اطفال بحريق في سكن مسجد بمنطقة ابو علندا

يؤب

طب وصحة العضلات بعد الأربعين- 7 أطعمة غنية بالبروتين للحفاظ عليها

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية سفارة هولندا: الدعم الهولندي لأمن المياه والتجارة بالأردن في الصدارة

طلاب مدارس

أخبار محلية إنجازات رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع التعليم خلال الربع الأول

سنغافورة

عربي ودولي بدء التصويت في الانتخابات العامة في سنغافورة

الانتخابات العامة بأستراليا

عربي ودولي انطلاق التصويت في الانتخابات العامة بأستراليا

وزارة العمل

أخبار محلية 500 شركة تؤكد مشاركتها في اليوم الوطني للتشغيل الثلاثاء

بر

منوعات كيف تسهل التأشيرة الخليجية الموحدة السفر بين دول مجلس التعاون الخليجي؟



 
 





الأكثر مشاهدة