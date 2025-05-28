سفارة هولندا تحتفل بخريجي برامج التعليم الهولندية من الأردنيين

10:19 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/732466 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نظّمت السفارة الهولندية في عمّان، مساء أمس، لقاءً لخريجي الجامعات والمؤسسات الهولندية، جمع أكثر من 200 خريج، وذلك في حديقة المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة في منطقة اللويبدة. اضافة اعلان





وهدف اللقاء إلى تعزيز العلاقات بين الأردن وهولندا وتوطيد الروابط بين الخريجين أنفسهم، لا سيّما وأن هناك أكثر من 750 أردنياً تخرّجوا من برامج ممولة من الحكومة الهولندية، مثل برنامج شراكة (Shiraka) وبرنامج المنح الدراسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MSP)، بالإضافة إلى عدد كبير من الأردنيين الذين أكملوا دراساتهم العليا في الجامعات الهولندية بجهود فردية.



ولأول مرة هذا العام، توسّع السفارة من دائرة تواصلها لتشمل هؤلاء الخريجين، بهدف دمجهم في شبكة الخريجين الأردنيين-الهولنديين المتنامية، وتعزيز العلاقات على جميع المستويات الأكاديمية والمهنية.



وقال السفير الهولندي هاري فيرفاي: "مفتاح العلاقات الثنائية القوية يكمن في الروابط بين الشعوب، فخريجونا، سواء ممن تلقّوا تدريبهم ضمن برامج ممولة من الحكومة الهولندية أو ممن تخرجوا من جامعات هولندية، يشكّلون جسوراً حيّة بين الأردن وهولندا، والسفارة فخورة بهذه الشبكة المتنوعة والمتنامية التي تُعد أساساً لشراكتنا المستدامة."



وبيّن أهمية التبادل الثقافي والتعليمي كفرصة للتعلّم المتبادل، حيث يستفيد كل من البلدين من تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة، مشيراً إلى أن العديد من خريجي هذه البرامج أصبحوا لاحقاً عوامل تغيير في مجالاتهم وأسهموا في إحداث أثر إيجابي في مجتمعاتهم ومؤسساتهم.



ويُعد برنامج شراكة (Shiraka) المبادرة الرئيسية لهولندا لتبادل المعرفة مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإحدى أهم أدواتها في هذا السياق.



ويهدف البرنامج، الذي أُطلق عام 2012، إلى بناء قدرات الموظفين الحكوميين في مجالات متعددة، حيث تلقّى أكثر من 650 موظفاً حكومياً أردنياً تدريبات في هولندا منذ انطلاقه.



أما برنامج المنح الدراسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MSP)، فيوفّر دورات قصيرة وتدريبات مصمّمة خصيصاً للشباب المهنيين من المنطقة، ويهدف إلى بناء جسور من خلال المعرفة، وتعزيز قدرات المؤسسات وتوطيد العلاقات المستدامة بين الدول العربية وهولندا.