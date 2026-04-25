سفيرة الأردن لدى واشنطن: القطاعان العام والخاص سيستفيدان من اتفاقات "أرتميس"

جانب من التوقيع
 
الوكيل الإخباري- قالت سفيرة الأردن لدى الولايات المتحدة دينا قعوار، الجمعة، إن القطاعين العام والخاص سيستفيدان من اتفاقات "أرتميس"، التي انضمّ الأردن إليها، والتي تعنى بالتعاون في استكشاف الفضاء.

اضافة اعلان


وأوضحت قعوار، أن الجامعات ومراكز الأبحاث تستطيع أن تجري بحوثا علمية من خلال وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، وهذا يكون عملا أكاديميا مباشرا.


وأضافت أنه يمكن للمهندسين الأردنيين والمفكرين التعامل مع ناسا التي تحتاج عددا كبيرا منهم، مشيرة إلى أنه عن طريق المجلس الوطني لتقنيات المستقبل سيكون هناك دور للقطاع الخاص والعام.


وأشارت إلى أن للاتفاقية بعد سياحيا واعدا، إذ تم طرح فكرة على ناسا بأن يصبح وادي رم يوما ما موقعا للتدريبات للمهمات الفضائية وهم يريدون مواقع فيها بيئات أرضية تحاكي ظروف القمر والمريخ وتضاريس وادي رم ستسمح يوما ما لمثل هذه التجارب، مما سينعكس إيجابا على القطاع السياحي.


وأوضحت أن برنامج الفضاء فيه مشاريع بحث وتطوير ضخمة تساعد على إنتاج تقنيات تستخدم في الحياة اليومية، مثل تطوير أنظمة تحلية المياه ومحاربة التصحر وإطفاء الحرائق.


وكان الأردن انضمّ، الخميس، إلى اتفاقات أرتميس التي تعنى بالتعاون في استكشاف الفضاء، ليصبح بذلك الدولة الثالثة والستين المُنضمَّة إلى هذه الاتفاقات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 