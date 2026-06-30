سفيرة التشيك: مهرجان جرش منصة عالمية لالتقاء الحضارات والثقافات

ووفق بيان إدارة المهرجان، اليوم الثلاثاء، أشادت السفيرة خلال لقاء أمس الاثنين في مقر السفارة بعمان، بالدور الذي يلعبه مهرجان جرش كمنصة عالمية لالتقاء الحضارات والثقافات.
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