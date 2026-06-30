الثلاثاء 2026-06-30 11:05 ص

سفيرة التشيك: مهرجان جرش منصة عالمية لالتقاء الحضارات والثقافات

سفيرة التشيك: مهرجان جرش منصة عالمية لالتقاء الحضارات والثقافات
سفيرة التشيك: مهرجان جرش منصة عالمية لالتقاء الحضارات والثقافات
 
الثلاثاء، 30-06-2026 10:34 ص

الوكيل الإخباري-    بحث المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون المستشار يزن الخضير، مع سفيرة جمهورية التشيك لدى المملكة أندريا كوتشيروفا، أهمية مشاركة التشيك في مهرجان جرش للثقافة والفنون من خلال عروض فلكلورية وجناح السفارات، لإبراز التراث والتنوع الثقافي للتشيك.

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ووفق بيان إدارة المهرجان، اليوم الثلاثاء، أشادت السفيرة خلال لقاء أمس الاثنين في مقر السفارة بعمان، بالدور الذي يلعبه مهرجان جرش كمنصة عالمية لالتقاء الحضارات والثقافات.

 
 


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