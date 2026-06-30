سفيرة التشيك: مهرجان جرش منصة عالمية لالتقاء الحضارات والثقافات

الوكيل الإخباري- بحث المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون المستشار يزن الخضير، مع سفيرة جمهورية التشيك لدى المملكة أندريا كوتشيروفا، أهمية مشاركة التشيك في مهرجان جرش للثقافة والفنون من خلال عروض فلكلورية وجناح السفارات، لإبراز التراث والتنوع الثقافي للتشيك.

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