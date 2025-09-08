سفير الأردن في تونس يبحث تعزيز التعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية

وأكد أبو رمان، بحضور نائبته المستشار سحر قطارنة، أن الأردن يمتلك تجربة إعلامية عريقة في مجال الإذاعة والتلفزيون، مشيراً إلى أهمية الاتحاد كإحدى واجهات العمل العربي المشترك في هذا القطاع، ومعرباً عن استعداد الأردن لتعزيز وتطوير التعاون المثمر مع الاتحاد.
من جانبه، أشاد سليمان بمستوى المشاركة الأردنية النشطة في فعاليات الاتحاد، مؤكداً أن عضوية مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية تُعد من بين الأعرق والأكثر تميزاً، مثمناً إسهامات الكوادر الإعلامية الأردنية في إثراء المشهد الإعلامي العربي.
كما زار السفير، على هامش اللقاء، مقر أكاديمية الاتحاد للتدريب الإعلامي، واطلع على مرافقها المتعددة، بما في ذلك قاعة التدريب متعددة الاختصاصات، وقاعة الملتيميديا المجهزة بحواسيب متطورة، والاستوديو التلفزيوني المزود بأحدث التقنيات والكاميرات عالية الجودة، والاستوديو الإذاعي الرقمي، إضافة إلى قاعات الترجمة الفورية والتسجيل الصوتي والمونتاج.
وأعرب السفير عن إعجابه بالمستوى المتقدم للتجهيزات والبرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية، وبالخبراء والمدربين العاملين فيها، مؤكداً حرص الأردن على تعزيز مشاركة كوادر هيئة الإذاعة والتلفزيون الأردنية في برامجها، والاستفادة من خبراتها في مواكبة التطورات في القطاع السمعي البصري.
