الثلاثاء 2025-09-09 12:38 ص
 

سفير الأردن في تونس يبحث تعزيز التعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية

ا
أرشيفية
 
الإثنين، 08-09-2025 11:28 م

الوكيل الإخباري- بحث السفير الأردني لدى تونس، عبد الله أبو رمان، خلال زيارته اليوم الاثنين، إلى مقر اتحاد إذاعات الدول العربية، مع المدير العام للاتحاد المهندس عبد الرحيم سليّم، سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين الأردن والاتحاد، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات في مجالات الإذاعة والتلفزيون.

اضافة اعلان


وأكد أبو رمان، بحضور نائبته المستشار سحر قطارنة، أن الأردن يمتلك تجربة إعلامية عريقة في مجال الإذاعة والتلفزيون، مشيراً إلى أهمية الاتحاد كإحدى واجهات العمل العربي المشترك في هذا القطاع، ومعرباً عن استعداد الأردن لتعزيز وتطوير التعاون المثمر مع الاتحاد.


من جانبه، أشاد سليمان بمستوى المشاركة الأردنية النشطة في فعاليات الاتحاد، مؤكداً أن عضوية مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية تُعد من بين الأعرق والأكثر تميزاً، مثمناً إسهامات الكوادر الإعلامية الأردنية في إثراء المشهد الإعلامي العربي.


كما زار السفير، على هامش اللقاء، مقر أكاديمية الاتحاد للتدريب الإعلامي، واطلع على مرافقها المتعددة، بما في ذلك قاعة التدريب متعددة الاختصاصات، وقاعة الملتيميديا المجهزة بحواسيب متطورة، والاستوديو التلفزيوني المزود بأحدث التقنيات والكاميرات عالية الجودة، والاستوديو الإذاعي الرقمي، إضافة إلى قاعات الترجمة الفورية والتسجيل الصوتي والمونتاج.


وأعرب السفير عن إعجابه بالمستوى المتقدم للتجهيزات والبرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية، وبالخبراء والمدربين العاملين فيها، مؤكداً حرص الأردن على تعزيز مشاركة كوادر هيئة الإذاعة والتلفزيون الأردنية في برامجها، والاستفادة من خبراتها في مواكبة التطورات في القطاع السمعي البصري.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي سوريا.. غارات إسرائيلية على حمص واللاذقية

ل

عربي ودولي السودان.. وكالات الأمم المتحدة تبدأ استعادة نشاطها من الخرطوم

إخلاء مبنى ركاب بمطار هيثرو وفرق الطوارئ تستجيب لحادث

عربي ودولي إخلاء مبنى ركاب بمطار هيثرو وفرق الطوارئ تستجيب لحادث

هل يقلل الكافيين من جودة الدم المتبرع به وفعاليته العلاجية ؟

طب وصحة هل يقلل الكافيين من جودة الدم المتبرع به وفعاليته العلاجية ؟

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

عائلات الأسرى تناشد ترامب التدخل وتدعو نتنياهو لإرسال فريق تفاوض

عربي ودولي عائلات الأسرى تناشد ترامب التدخل وتدعو نتنياهو لإرسال فريق تفاوض

ل

أخبار محلية أنشطة لتعزيز جودة الحياة والتنمية المستدامة في المحافظات

سينمائيون عالميون يقاطعون مؤسسات إسرائيلية

عربي ودولي سينمائيون عالميون يقاطعون مؤسسات إسرائيلية



 
 





الأكثر مشاهدة