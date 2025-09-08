سفير الأردن في تونس يبحث تعزيز التعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية

الوكيل الإخباري- بحث السفير الأردني لدى تونس، عبد الله أبو رمان، خلال زيارته اليوم الاثنين، إلى مقر اتحاد إذاعات الدول العربية، مع المدير العام للاتحاد المهندس عبد الرحيم سليّم، سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين الأردن والاتحاد، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات في مجالات الإذاعة والتلفزيون.

وأكد أبو رمان، بحضور نائبته المستشار سحر قطارنة، أن الأردن يمتلك تجربة إعلامية عريقة في مجال الإذاعة والتلفزيون، مشيراً إلى أهمية الاتحاد كإحدى واجهات العمل العربي المشترك في هذا القطاع، ومعرباً عن استعداد الأردن لتعزيز وتطوير التعاون المثمر مع الاتحاد.



من جانبه، أشاد سليمان بمستوى المشاركة الأردنية النشطة في فعاليات الاتحاد، مؤكداً أن عضوية مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية تُعد من بين الأعرق والأكثر تميزاً، مثمناً إسهامات الكوادر الإعلامية الأردنية في إثراء المشهد الإعلامي العربي.



كما زار السفير، على هامش اللقاء، مقر أكاديمية الاتحاد للتدريب الإعلامي، واطلع على مرافقها المتعددة، بما في ذلك قاعة التدريب متعددة الاختصاصات، وقاعة الملتيميديا المجهزة بحواسيب متطورة، والاستوديو التلفزيوني المزود بأحدث التقنيات والكاميرات عالية الجودة، والاستوديو الإذاعي الرقمي، إضافة إلى قاعات الترجمة الفورية والتسجيل الصوتي والمونتاج.