سفير الاتحاد الأوروبي يطلع على برامج مركز "نحن ننهض" في إربد

وبحسب بيان للمركز، اليوم الأحد، استمع شاتز يسافاس، إلى عرض حول مسيرة المركز منذ تأسيسه عام 2018، وأبرز برامجه وشراكاته في مجالات تمكين الشباب.
واطلع على مسار تنفيذ قافلة "بلديتي"، التي تستهدف 11 محافظة، والوسائل التي تعتمدها للوصول إلى المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، حيث يشتمل المسار على الجلسات الحوارية، والاستبيانات الورقية والإلكترونية، والمقابلات الميدانية المصورة، واللقاءات مع رؤساء اللجان البلدية، والشباب والنساء وأصحاب المشاريع وممثلي المجتمعات المحلية.
وقال مدير عام المركز، عامر أبو دلو، إن زيارة سفير الاتحاد الأوروبي تعكس أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسات المجتمع المدني الأردني في تعزيز المشاركة المجتمعية.
وأضاف أن قافلة "بلديتي" تقوم على الاستماع إلى المواطنين وفهم تجاربهم وأولوياتهم، وإتاحة مساحة منظمة لهم، والتعبير عن احتياجاتهم وتطلعاتهم المتعلقة بالخدمات البلدية والتنمية المحلية.
وأوضح أن المركز سيعمل، بعد استكمال جمع البيانات والتحقق منها وتحليلها، على تحويل آراء المواطنين ومقترحاتهم إلى نتائج وتوصيات عملية، يتم رفعها إلى مجلس النواب والجهات الوطنية ذات العلاقة.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تقر نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية
-
تمديد حوافز بيع الأراضي في المدن الصناعية بمأدبا والطفيلة والسلط
-
قرار هام من الحكومة حول خصم مخالفات السير
-
%50 إعفاء مديني التعاونية الأردن من الغرامات والفوائد شريطة سداد أصل القروض حتى نهاية العام
-
قرارات مجلس الوزراء الأحد
-
بلدية سهل حوران تستكمل طريق الذنيبة - خرجا
-
نقابة المطاعم تدعو إلى تشديد الرقابة للحد من حالات التسمم
-
الأردن وقطر يؤكدان أهمية الحوار والدبلوماسية لتعزيز أمن المنطقة