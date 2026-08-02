سفير الاتحاد الأوروبي يطلع على برامج مركز "نحن ننهض" في إربد

الوكيل الإخباري - اطلع سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية، بيير كريستوف شاتز يسافاس، خلال زيارته لمركز "نحن ننهض" للتنمية المستدامة في محافظة إربد، على برامج المركز ومشاريعه.

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وبحسب بيان للمركز، اليوم الأحد، استمع شاتز يسافاس، إلى عرض حول مسيرة المركز منذ تأسيسه عام 2018، وأبرز برامجه وشراكاته في مجالات تمكين الشباب.



واطلع على مسار تنفيذ قافلة "بلديتي"، التي تستهدف 11 محافظة، والوسائل التي تعتمدها للوصول إلى المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، حيث يشتمل المسار على الجلسات الحوارية، والاستبيانات الورقية والإلكترونية، والمقابلات الميدانية المصورة، واللقاءات مع رؤساء اللجان البلدية، والشباب والنساء وأصحاب المشاريع وممثلي المجتمعات المحلية.



وقال مدير عام المركز، عامر أبو دلو، إن زيارة سفير الاتحاد الأوروبي تعكس أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسات المجتمع المدني الأردني في تعزيز المشاركة المجتمعية.



وأضاف أن قافلة "بلديتي" تقوم على الاستماع إلى المواطنين وفهم تجاربهم وأولوياتهم، وإتاحة مساحة منظمة لهم، والتعبير عن احتياجاتهم وتطلعاتهم المتعلقة بالخدمات البلدية والتنمية المحلية.