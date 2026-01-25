سفير اليابان يثمن مشاركة الأردن في معرض إكسبو 2025 أوساكا – كانساي

جاء ذلك خلال حفل أقامه السفير الياباني، احتفاء بالنجاح الذي حققته مشاركة الأردن في المعرض، بحضور عدد من أعضاء الجالية اليابانية وأصدقاء من الأردن.
وأشاد السفير أساري بالدور الفاعل الذي اضطلع به المكتب التنفيذي الأردني بإنشاء وإدارة الجناح الأردني، وبمساهمته في تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين الصديقين خلال فعاليات المعرض، معرباً عن شكره وامتنانه لجميع الأردنيين الذين أسهموا في إنجاح هذه المشاركة.
