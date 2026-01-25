الأحد 2026-01-25 08:38 م

سفير اليابان يثمن مشاركة الأردن في معرض إكسبو 2025 أوساكا – كانساي

سفير اليابان لدى المملكة، أساري هيديكي والمفوض العام للمشاركة الأردنية عبد الرزاق عربيات.
 
الأحد، 25-01-2026 08:10 م

الوكيل الإخباري-   منح سفير اليابان لدى المملكة، أساري هيديكي، شهادة تقدير للمكتب التنفيذي الأردني، لمشاركة الأردن في معرض إكسبو 2025 أوساكا–كانساي، تقديرا لجهوده المتميزة في إنجاح المشاركة الأردنية في المعرض.

جاء ذلك خلال حفل أقامه السفير الياباني، احتفاء بالنجاح الذي حققته مشاركة الأردن في المعرض، بحضور عدد من أعضاء الجالية اليابانية وأصدقاء من الأردن.


وأشاد السفير أساري بالدور الفاعل الذي اضطلع به المكتب التنفيذي الأردني بإنشاء وإدارة الجناح الأردني، وبمساهمته في تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين الصديقين خلال فعاليات المعرض، معرباً عن شكره وامتنانه لجميع الأردنيين الذين أسهموا في إنجاح هذه المشاركة.

 
 


