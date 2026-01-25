سفير اليابان يثمن مشاركة الأردن في معرض إكسبو 2025 أوساكا – كانساي

الوكيل الإخباري- منح سفير اليابان لدى المملكة، أساري هيديكي، شهادة تقدير للمكتب التنفيذي الأردني، لمشاركة الأردن في معرض إكسبو 2025 أوساكا–كانساي، تقديرا لجهوده المتميزة في إنجاح المشاركة الأردنية في المعرض.

جاء ذلك خلال حفل أقامه السفير الياباني، احتفاء بالنجاح الذي حققته مشاركة الأردن في المعرض، بحضور عدد من أعضاء الجالية اليابانية وأصدقاء من الأردن.