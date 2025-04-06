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سفير بنغلاديش: نقدر الدور التاريخي للقيادة الأردنية في دعم الشعب الفلسطيني

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأحد، 06-04-2025 02:17 م

الوكيل الإخباري-    أكد سفير بنغلاديش في عمان، نور هلال سيف الرحمن، تقدير بلاده العميق للدور التاريخي والمستمر الذي تلعبه القيادة الأردنية في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

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وأضاف سيف الرحمن، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بمناسبة العيد الوطني لبلاده، أن بنغلاديش تولي أهمية كبيرة للوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى المبارك والمواقع المقدسة الأخرى في القدس، مشيرا إلى أنه كما هو حال الأردن، فإن بنغلاديش لطالما كانت ثابتة في دعمها لحل عادل يضمن الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وذلك من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود العام 1967.


وأشار إلى أن الأردن كان من أوائل الدول العربية التي اعترفت ببنغلاديش في تشرين الأول عام 1973، وقد شهدت علاقاتنا الثنائية انطلاقة سعيدة ومتوقعة مع هذا الاعتراف المنتظر.

 
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