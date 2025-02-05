سفينة أميريغو فيسبوتشي الإيطالية ترسو في ميناء العقبة السياحي

وقال قائد القوة البحرية والزوارق الملكية: "إن القوات المسلحة تلعب دوراً مهماً في تنشيط السياحة في مدينة العقبة من خلال توفير الأمن والاستقرار، مما يعزز ثقة الزوار ويشجعهم على زيارة الوجهات السياحية، إضافةً إلى مساهمة القوات المسلحة في تنظيم الفعاليات والمناسبات الوطنية التي تستقطب السياح، مثل العروض العسكرية والمهرجانات الثقافية، التي تُظهر التراث الوطني وتعزز من الصورة الإيجابية للوطن".
وتعد سفينة التدريب أميريغو فيسبوتشي من أقدم السفن الشراعية النشطة في العالم، وهي سفينة تدريب تابعة للقوة البحرية الإيطالية، وأطلقت عام 1931 وتتميز بتصميمها الكلاسيكي الذي يحاكي سفن القرون الوسطى مع هيكل فولاذي واشرعة خشبية، كما أنها تمثل رمزاً للتراث البحري الإيطالي في المحافل الدولية.
وعزفت موسيقات القوات المسلحة ألأردنية معزوفات وطنية أثناء رسو السفينة.
وستتوقف السفينة الشراعية في ميناء العقبة السياحي حتى يوم السبت المقبل، وسيتم إتاحة يوم الجمعة أمام المواطنين لزيارة السفينة بشكل مجاني، من خلال الدخول إلى رابط للتسجيل للراغبين بزيارتها (HTTPS://TOURVESPUCCI.IT/EN/COME-ABOARD/).
وتأتي زيارة السفينة إلى العقبة تلبيةً لدعوة من قائد القوة البحرية والزوارق الملكية لزيارة مدينة العقبة ضمن جولتها حول العالم التي بدأت عام ٢٠٢٣، لقائد القوات البحرية الإيطالية أثناء لقاءه في أحد المحافل الدولية.
يشار الى ان الميناء السياحي يستقبل سفن سياحية من كافة أرجاء العالم، لما تتمتع به العقبة من مناخ معتدل طوال العام، وهي تعد وجهة سياحية ومقصداً مثالياً للسياح من حول العالم، لما تتميز به شواطئها الرائعة والمياه الصافية التي تعد من أفضل المواقع للغوص والرياضات البحرية، إلى جانب ذلك، تقدم العقبة للزوار تجربة ثقافية غنية وأجواء متنوعة التي تجمع بين الحداثة والتقاليد.
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