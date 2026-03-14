الإثنين 2026-03-16 06:47 م

سقوط شظايا أجسام متفجرة في عدة مواقع بإربد من دون خسائر

ب
من موقع السقوط
 
السبت، 14-03-2026 10:32 م

الوكيل الإخباري- تعاملت الأجهزة الأمنية وفرق سلاح الهندسة الملكي الأردني في محافظة إربد، مساء السبت، مع عدة مواقع عقب سقوط شظايا جسم متفجر تبعها دوي انفجار عنيف هز منازل في عدد من مناطق المحافظة.

وسقطت الشظايا في منطقة أبان داخل أرض خالية من المباني وقريبة من مناطق سكنية.


ولم تسفر الحادثة عن أي أضرار بشرية أو مادية، وأغلقت الأجهزة الأمنية محيط موقع سقوط الشظايا مؤقتًا كإجراء احترازي، حفاظًا على سلامة المواطنين.

 
 


أحدث الأخبار

و

ن

ع

و

ة

ت

و

ن

الأكثر مشاهدة