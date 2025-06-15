سقوط شظايا صاروخ إيراني بمنطقة مفتوحة في أبو نصير - فيديو

سقوط الأجسام الطائرة في ارض فارغة في ابو نصير والدفاع المدني يخمد الحريق. #الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/uLtT0scDfA— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 14, 2025
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