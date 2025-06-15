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سقوط شظايا صاروخ إيراني بمنطقة مفتوحة في أبو نصير - فيديو

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من موقع سقوط شظايا الصاروخ
 
الأحد، 15-06-2025 12:01 ص

الوكيل الإخباري- أفاد شهود عيان بسقوط شظايا صاروخ إيراني ليل السبت الأحد، في أرض مفتوحة بمنطقة أبو نصير في العاصمة عمّان.

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وقالوا إن الدفاع المدني تعامل مع الحريق الناجم عن شظايا الصاروخ دون الإبلاغ عن إصابات.

 

 

 

 
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