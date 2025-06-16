سقوط شظايا في الطرة بلواء الرمثا جراء انفجار طائرة مسيرة

11:16 م

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الوكيل الإخباري- سقطت شظايا في بلدة الطرة بلواء الرمثا؛ جراء انفجار طائرة مسيرة مساء اليوم الاثنين. اضافة اعلان





وطوقت الأجهزة الأمنية موقع سقوط شظايا الطائرة المسيرة في البلدة.



ولم تسجل أي إصابات جراء سقوط شظايا الطائرة المسيرة واقتصرت على ضرارا وقعت بأحد المنازل؛ إذ سقطت شظايا المسيرة أمام منزل أحد المواطنين.