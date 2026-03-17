الثلاثاء 2026-03-17 06:48 م

سقوط شظايا في منطقة خالية بالرمثا

صورة من موقع سقوط الشظايا في الرمثا
الثلاثاء، 17-03-2026 12:07 ص

الوكيل الإخباري-  اكدت قناة المملكة  ، مساء الاثنين، سقوط شظايا صاروخ في منطقة خالية بالرمثا شمالي المملكة، مشيرة إلى أنه لم ينتج عن الشظايا أي إصابات.

وأعلنت مديرية الأمن العام، الاثنين، أن كوادر الدفاع المدني والشرطة تعاملت منذ تاريخ 28 شباط ولغاية عصر الاثنين، مع (356) بلاغا لحوادث ناتجة عن سقوط أجسام وشظايا في معظم محافظات المملكة من دون تسجيل أيّة إصابة، سوى واحدة بسيطة لطفل في محافظة إربد .

 
 


