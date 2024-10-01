سقوط شظية بطول مترين في السلط - صورة

كما سقطت 5 شظايا في محيط محافظة البلقاء ؛ جراء الهجوم الإيراني على إسرائيل.
وتواجدت الأجهزة الأمنية بالمكان، وجرى تبريد الشظية وإبعاد المواطنين عن محيط الشظية، ولم تسجل إصابات بشرية.
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