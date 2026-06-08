سكالوني يثير القلق قبل المونديال.. حامل اللقب يواجه أزمة خفية !

الوكيل الإخباري- قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2026، أثار مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني جدلًا واسعًا بتصريحات لافتة تحدث فيها عن صعوبة مهمة الدفاع عن اللقب، مؤكدًا أن المنافسة هذه المرة ستكون أكثر تعقيدًا وأن هناك العديد من المنتخبات القادرة على التتويج بالبطولة.

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وأكد سكالوني أن منتخب الأرجنتين يدخل المونديال وهو يدرك حجم التحديات المنتظرة، مشيرًا إلى أن النجاح الذي تحقق في النسخة الماضية لا يضمن أي أفضلية في البطولة المقبلة، في ظل تقارب المستويات بين كبار المنتخبات العالمية.



كما تطرق المدرب الأرجنتيني إلى وضع القائد Lionel Messi، موضحًا أن التواصل معه مستمر بشأن جاهزيته ودوره داخل الفريق، في تصريحات فسّرها البعض على أنها محاولة لإدارة الضغوط المحيطة بالنجم المخضرم قبل انطلاق المنافسات.

وأوقعت القرعة المنتخب الوطني الأردني في مجموعة قوية تجمعه ببطل العالم الأرجنتين، إلى جانب النمسا والجزائر، في اختبار صعب لكنه يمنح "النشامى" فرصة لقياس حضورهم الأول أمام مدارس كروية مختلفة.

فيما اعتبر مراقبون ان تصريحات المدرب سكالوني مثيرة للقلق حول حالة منتخب بلاده قبل أيام فقط من انطلاق كأس العالم 2026.