سكالوني يثير القلق قبل المونديال.. حامل اللقب يواجه أزمة خفية !

وأكد سكالوني أن منتخب الأرجنتين يدخل المونديال وهو يدرك حجم التحديات المنتظرة، مشيرًا إلى أن النجاح الذي تحقق في النسخة الماضية لا يضمن أي أفضلية في البطولة المقبلة، في ظل تقارب المستويات بين كبار المنتخبات العالمية.
كما تطرق المدرب الأرجنتيني إلى وضع القائد Lionel Messi، موضحًا أن التواصل معه مستمر بشأن جاهزيته ودوره داخل الفريق، في تصريحات فسّرها البعض على أنها محاولة لإدارة الضغوط المحيطة بالنجم المخضرم قبل انطلاق المنافسات.
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