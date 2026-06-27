سكالوني يحسم ملف مشاركة ميسي أمام النشامى

وضمن منتخب الأرجنتين التأهل لدور الـ32 بعد الفوز على الجزائر 3-صفر والنمسا 2-صفر، علما بأن ميسي سجل الأهداف الخمسة.
وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي: في البداية أريد أن أعبر عن دعمي للشعب الفنزويلي، فما رأيناه كان محزنا للغاية، إنهم يمرون بوقت عصيب، ونأمل أن تقدم كل الدول الدعم لهم.
وعن موقف ميسي، كشف المدرب: إنه سيكون على مقاعد البدلاء في مباراة الأردن، لكي يلعب أساسيا في مباراة أخرى، وسنعلن بقية الفريق غدا. يجب عليك دائمًا اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشأن ما يمتلكه الخصم. في هذه النسخة من كأس العالم، نرى أن هناك فرقًا تلعب بأساليب مختلفة، وقد حقق العديد منها نتائج إيجابية.
وتابع في تصريحاته التي نقلها الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني عبر "إكس": يعود الفضل الأكبر في كل ما تم إنجازه إلى اللاعبين الذين يلتزمون بالحضور ويتدربون بأقصى جهد. أعتقد أنه عندما تتاح الفرصة، هناك لاعبون رائعون يستحقون أيضاً المشاركة. والفكرة هي أن يلعب الفريق بنفس الطريقة. الأردن خصم قوي، وسنسعى للاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات المباراة؛ مهاجمو المنافس يتسمون بالسرعة وعلينا أن نضع ذلك في الاعتبار.
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