سلاح الجو الأردني يعود بعد إخماد حرائق سوريا

وجاءت المشاركة بتوجيهات ملكية سامية، واستجابة عاجلة لما شهدته الأراضي السورية من حرائق واسعة بفعل ارتفاع درجات الحرارة وانفجار مخلفات الحروب، إذ أسهمت الطائرات الأردنية في تنفيذ سلسلة من الطلعات الجوية الدقيقة لإخماد النيران في المناطق الوعرة ذات التضاريس الصعبة وفي وصول الفرق الأرضية لها، بالتنسيق مع كوادر الدفاع المدني الأردنية والسورية، ما ساعد في احتواء النيران وإنقاذ الأرواح والممتلكات والحد من انتشارها نحو القرى والمناطق السكنية.
وأعربت الجهات المختصة في سوريا عن شكرها وتقديرها الكبير للجهود الأردنية، مشيدةً بالكفاءة العالية التي أظهرتها الطواقم الأردنية خلال تنفيذ مهامها، وبالخبرات المتقدمة التي يمتلكها سلاح الجو الملكي الأردني في التعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.
وتجسد هذه المهمة النبيلة الدور الإنساني الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية، وحرصها الدائم على أداء واجباتها الإنسانية والأخوية بكفاءة واقتدار، انسجاماً مع رؤى القيادة الهاشمية الرامية إلى دعم الأشقاء وتقديم العون والمساعدة في أوقات الأزمات والكوارث.
ويُعد الأردن من الدول الرائدة إقليمياً في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، ويواصل دعمه للدول الشقيقة والصديقة التي تواجه كوارث طبيعية أو أزمات إنسانية.
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