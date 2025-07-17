الخميس 2025-07-17 11:14 م
 

سلاح الجو الملكي الأردني يحلّق في سماء بريطانيا

سلاح الجو الملكي الأردني يحلّق في سماء بريطانيا
سلاح الجو الملكي الأردني يحلّق في سماء بريطانيا
 
الخميس، 17-07-2025 10:15 م
الوكيل الإخباري- وصلت طائرة سلاح الجو الملكي الأردني المشاركة في معرض الأيرتاتو الدولي إلى المملكة المتحدة، أمس الأربعاء، وكان في استقبالها طائرات فريق الصقور الملكية التابع لسلاح الجو الملكي الأردني.اضافة اعلان


وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص القوات المسلحة الأردنية على تمثيل المملكة في المحافل الدولية، وعرض الكفاءات والقدرات الجوية المتميزة التي يمتلكها سلاح الجو الملكي الأردني.
 
 
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