سلاح الجو الملكي الأردني يحلّق في سماء بريطانيا

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص القوات المسلحة الأردنية على تمثيل المملكة في المحافل الدولية، وعرض الكفاءات والقدرات الجوية المتميزة التي يمتلكها سلاح الجو الملكي الأردني.
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