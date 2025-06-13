الجمعة 2025-06-13 03:35 م
 

سلاح الجو الملكي ينفذ حاليا طلعات في سماء المملكة لحماية المجال الجوي

شعار القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الاردنية
 
الجمعة، 13-06-2025 03:24 م

الوكيل الإخباري-   صرح مصدر عسكري أن سلاح الجو الملكي الأردني ينفذ في هذه الأثناء دوريات وطلعات جوية في سماء المملكة الأردنية الهاشمية.

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وقال المصدر إن الهدف من الطلعات حماية المجال الجوي للمملكة.

 
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