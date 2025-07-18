الجمعة 2025-07-18 12:49 ص
 

سلاح الجو والدفاع المدني يخمدان نيران جرش خلال ساعات

سلاح الجو والدفاع المدني يخمدان نيران جرش خلال ساعات
سلاح الجو والدفاع المدني يخمدان نيران جرش خلال ساعات
 
الجمعة، 18-07-2025 12:33 ص
الوكيل الإخباري- بذلت كوادر الإطفاء في مديرية الدفاع المدني، وبإسناد من طائرات سلاح الجو الملكي وقوات الشرطة والدرك ومديرية زراعة جرش، جهودًا كبيرة في إخماد حريق ضخم اندلع في مساحات واسعة من الأعشاب الجافة والأشجار الحرجية في محافظة جرش، وذلك خلال ساعات قليلة رغم وعورة التضاريس وارتفاع درجات الحرارة.اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن سرعة السيطرة على الحريق تعود إلى التنسيق الفاعل بين الجهات المعنية، والاستخدام الفوري لآليات حديثة ودعم جوي مكثّف، مشيرًا إلى أن الحريق لم يُسفر عن أي إصابات بشرية.

وأكد الناطق الإعلامي أن فرق الإطفاء ما زالت تواصل عمليات التبريد وتفقد بؤر الحريق، تحسبًا لأي تجدد محتمل للنيران، فيما باشرت الأجهزة المختصة تحقيقًا للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.
 
 
gnews

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