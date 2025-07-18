سلاح الجو والدفاع المدني يخمدان نيران جرش خلال ساعات

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن سرعة السيطرة على الحريق تعود إلى التنسيق الفاعل بين الجهات المعنية، والاستخدام الفوري لآليات حديثة ودعم جوي مكثّف، مشيرًا إلى أن الحريق لم يُسفر عن أي إصابات بشرية.
وأكد الناطق الإعلامي أن فرق الإطفاء ما زالت تواصل عمليات التبريد وتفقد بؤر الحريق، تحسبًا لأي تجدد محتمل للنيران، فيما باشرت الأجهزة المختصة تحقيقًا للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.
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