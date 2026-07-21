سلامة: سرقة المياه بالعقبة قد تُصنف كجريمة اقتصادية

06:54 م

الوكيل الإخباري- أكد الناطق باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، أن الجهات المختصة ضبطت أكبر اعتداء على خطوط المياه في محافظة العقبة، بعد عمليات بحث وتحقيق استمرت لفترة طويلة، أسفرت عن القبض على أحد المتورطين في إدارة عمليات بيع المياه المسروقة للمصانع والفنادق ومحطات الغسيل والمواقع الحرفية، مشيراً إلى أن الحملة لا تزال مستمرة وسيُعلن لاحقاً عن ضبطيات أخرى نظراً لكبر حجم القضية. اضافة اعلان





وأوضح سلامة، أن التحقيقات بدأت عقب ورود شكاوى من ضعف وصول المياه إلى عدد من أحياء العقبة، حيث كشفت الفرق الفنية عن اعتداءات معقدة على خطوط النقل الرئيسية للمياه نُفذت بطريقة احترافية.



وأضاف أن الحملة أسفرت عن اكتشاف خمسة مواقع رئيسية جرى فيها سحب المياه من خطوط رئيسية بأقطار تتراوح بين 8 و16 إنشاً، وتحويلها عبر خطوط أصغر لتعبئة خزانات تراوحت سعتها بين 50 و300 متر مكعب، قبل بيعها لعدد من المنشآت التجارية والصناعية.



وأشار إلى أن كمية المياه المسروقة بلغت نحو 3500 متر مكعب يومياً، فيما تُقدّر الخسائر المالية بمئات آلاف الدنانير خلال النصف الأول من العام الحالي.



وأكد سلامة أن القضية تُعد من الجرائم الاقتصادية، وقد تُصنف كقضية أمن دولة نظراً لما شكلته من تهديد للأمن المائي وحرمان آلاف المواطنين من حصصهم المائية خلال فصل الصيف، لافتاً إلى أن النائب العام في الجنوب يتابع القضية، فيما صدرت أوامر قبض بحق عدد من المتورطين.



وبيّن أن الوزارة تواصل حملاتها لمكافحة الاعتداءات على مصادر المياه، مشيراً إلى أنها ضبطت آلاف الاعتداءات خلال الفترة الماضية، إلى جانب خفض فاقد المياه بنسبة 10 بالمئة العام الماضي، ما وفر بين 30 و50 مليون متر مكعب من المياه وأسهم في تحسين التزويد المائي.



وأكد سلامة أن الموسم المطري الماضي أسهم في رفع مخزون السدود، إلا أن تعافي الأحواض الجوفية يحتاج إلى سنوات من الهطولات الجيدة، مشدداً على أن الوضع المائي في المملكة مستقر، وأن عدد الشكاوى المسجلة خلال الصيف الحالي أقل مقارنة بالفترة نفسها من العامين الماضيين.



وكانت وزارة المياه والري أعلنت، الثلاثاء، تنفيذ حملة أمنية واسعة في محافظة العقبة أسفرت عن الإطاحة بما وصفته بـ"أكبر سارق للمياه" في المحافظة، بعد ضبطه وهو يسحب نحو 3500 متر مكعب من المياه يومياً لبيعها لمصانع وفنادق ومحطات غسيل ومواقع حرفية.





