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سلامي: مشاركة المنتخب بالمونديال تعكس تطور كرة القدم الأردنية

مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، جمال سلامي
مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، جمال سلامي
 
السبت، 13-06-2026 10:51 م
الوكيل الإخباري-   أجرى المنتخب الوطني مساء السبت، حصته التدريبية الأولى في المعسكر الرسمي بقيادة المدير الفني المغربي جمال سلامي، وبمشاركة جميع اللاعبين، ضمن برنامج الإعداد الفني والبدني المخصص للبطولة.اضافة اعلان


وأكد سلامي اعتزازه وفخره بتواجد المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم، مشيراً إلى أن المشاركة في هذا المحفل الرياضي العالمي تمثل فرصة مهمة لإبراز الصورة المشرقة للأردن على الساحة الدولية، وتعكس التطور الكبير الذي شهدته كرة القدم الأردنية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف، إن مجموعة الأردن تعد من المجموعات القوية في البطولة، حيث تضم المنتخب الأرجنتيني حامل لقب النسخة الماضية، إلى جانب المنتخب الجزائري ومنتخب النمسا، مؤكداً أن النشامى يتطلعون إلى تقديم مستويات تليق بكرة القدم الأردنية وتحقيق ظهور مشرف في أول مشاركة مونديالية بتاريخ المنتخب.

ويخوض المنتخب الوطني منافسات البطولة ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا، حيث يستهل مشواره بمواجهة النمسا عند السابعة صباح الأربعاء 17 حزيران على ملعب سانتا كلارا في سان فرانسيسكو، قبل أن يلتقي الجزائر عند السادسة صباح الثلاثاء 23 من الشهر ذاته على الملعب نفسه، فيما يختتم منافسات دور المجموعات بمواجهة الأرجنتين عند الخامسة صباح الأحد 28 حزيران على ملعب دالاس، وذلك وفق التوقيت المحلي للعاصمة عمان.
 
 


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