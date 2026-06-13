سلامي: مشاركة المنتخب بالمونديال تعكس تطور كرة القدم الأردنية

وأكد سلامي اعتزازه وفخره بتواجد المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم، مشيراً إلى أن المشاركة في هذا المحفل الرياضي العالمي تمثل فرصة مهمة لإبراز الصورة المشرقة للأردن على الساحة الدولية، وتعكس التطور الكبير الذي شهدته كرة القدم الأردنية خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف، إن مجموعة الأردن تعد من المجموعات القوية في البطولة، حيث تضم المنتخب الأرجنتيني حامل لقب النسخة الماضية، إلى جانب المنتخب الجزائري ومنتخب النمسا، مؤكداً أن النشامى يتطلعون إلى تقديم مستويات تليق بكرة القدم الأردنية وتحقيق ظهور مشرف في أول مشاركة مونديالية بتاريخ المنتخب.
ويخوض المنتخب الوطني منافسات البطولة ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا، حيث يستهل مشواره بمواجهة النمسا عند السابعة صباح الأربعاء 17 حزيران على ملعب سانتا كلارا في سان فرانسيسكو، قبل أن يلتقي الجزائر عند السادسة صباح الثلاثاء 23 من الشهر ذاته على الملعب نفسه، فيما يختتم منافسات دور المجموعات بمواجهة الأرجنتين عند الخامسة صباح الأحد 28 حزيران على ملعب دالاس، وذلك وفق التوقيت المحلي للعاصمة عمان.
-
أخبار متعلقة
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة البقور
-
اتحاد كرة القدم يؤكد حماية حقوق النشامى
-
بلدية إربد الكبرى تغلق شوارع للصيانة- اسماء
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد وحتى الخميس
-
انطلاق رحلات برنامج "أردننا جنة" في عجلون
-
الدفاع المدني: الحرائق أتت على 2744 شجرة حرجية و16177 شجرة مثمرة منذ الأول من آذار
-
الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية توزعان خياماً على صحفيين في قطاع غزة
-
انتهاء صيانة طريق وادي الشجرة في البلقاء