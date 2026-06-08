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سلامي يوضح أسباب استدعاء أبو غوش لتعويض صبرة

اللاعب محمد أبو غوش
اللاعب محمد أبو غوش
 
الإثنين، 08-06-2026 11:18 ص

الوكيل الإخباري-   كشف المدير الفني للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم، الكابتن جمال سلامي، عن أسباب استدعاء اللاعب محمد أبو غوش للانضمام إلى صفوف المنتخب، عقب استبعاد اللاعب إبراهيم صبرة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال معسكر المنتخب.

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وقال سلامي، خلال تصريحات صحفية، إن الجهاز الفني لم يكن يمتلك خيارًا لاستدعاء لاعب من خارج القائمة الموسعة التي تضم 28 لاعبًا، بعد تأكد غياب إبراهيم صبرة، مشيرًا إلى أن الاختيار وقع على محمد أبو غوش لما يمتلكه من إمكانيات فنية وقدرته على تقديم الإضافة الهجومية للفريق.

وأضاف: "بعد إصابة إبراهيم صبرة، لم يكن لدينا خيار لاستدعاء لاعب من خارج القائمة الموسعة المكونة من 28 لاعبًا، لذلك وقع الاختيار على محمد أبو غوش".

وأوضح سلامي أن أبو غوش يمنح المنتخب خيارات إضافية على المستوى الهجومي، خاصة على الأطراف، لافتًا إلى جاهزيته البدنية وخبرته السابقة مع المنتخب الوطني، الأمر الذي سيساعده على الانسجام سريعًا مع المجموعة.

وتابع سلامي: "أبو غوش يمنحنا خيارات إضافية هجوميًا وعلى الأطراف، وهو جاهز بدنيًا ويعرف أجواء المنتخب جيدًا. نتمنى له التوفيق وأن يكون عند حسن الظن خلال المرحلة المقبلة".

وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق استبعاد اللاعب إبراهيم صبرة من قائمة المنتخب، بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية تعرضه لتمزق في أربطة الكاحل الأيسر أثناء التدريبات، ما يستدعي خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، لينهي بذلك آماله في مرافقة "النشامى" خلال الاستحقاق المقبل.

 
 


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