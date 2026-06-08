سلامي يوضح أسباب استدعاء أبو غوش لتعويض صبرة

الوكيل الإخباري- كشف المدير الفني للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم، الكابتن جمال سلامي، عن أسباب استدعاء اللاعب محمد أبو غوش للانضمام إلى صفوف المنتخب، عقب استبعاد اللاعب إبراهيم صبرة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال معسكر المنتخب.

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