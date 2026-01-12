سلطات أوكرانيا: ألف مبنى سكني في كييف دون تدفئة بعد هجمات روسية

وكثفت روسيا قصفها لنظام الطاقة في أوكرانيا منذ بدء الهجوم الشامل في 2022.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن العمل مستمر في المناطق المتضررة من الهجمات، مشيرا إلى أن الوضع "لا يزال بالغ الصعوبة"، لا سيما في المناطق الحدودية.
وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الاتصال المرئي "لا تزال الإصلاحات جارية في كييف بعد الهجوم الذي وقع قبل يومين. تكمن المهمة الرئيسية في إعادة التيار الكهربائي إلى جميع المباني".
-
أخبار متعلقة
-
إدارة السير تطلق تحذيراً لجميع السائقين
-
بتوجيهات ملكية .. 51 شاحنة مساعدات أردنية تعبر إلى سوريا دعماً للأسر المتضررة
-
محافظ الكرك يتفقد مواقع تجمعات المياه المتضررة في لواء القصر
-
متصرف لواء الرمثا يتفقد طريق الشجرة المغير
-
لا ملكيات خاصة في مشروع مدينة عمرة
-
البحث الجنائي يلقي القبض على سارق ظهر في فيديو بمنطقة رأس العين
-
ولي العهد والأميرة رجوة الحسين يزوران شركة جبل عمان ناشرون
-
ملك البحرين يستقبل الصفدي وينقل تحيات جلالة الملك وولي العهد