سلطات أوكرانيا: ألف مبنى سكني في كييف دون تدفئة بعد هجمات روسية

07:20 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760607 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت سلطات في أوكرانيا، الأحد، إن أكثر من ألف مبنى سكني في العاصمة الأوكرانية كييف لا تزال دون تدفئة في أعقاب هجوم روسي مدمر وقع في وقت مبكر من الجمعة. اضافة اعلان





وكثفت روسيا قصفها لنظام الطاقة في أوكرانيا منذ بدء الهجوم الشامل في 2022.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن العمل مستمر في المناطق المتضررة من الهجمات، مشيرا إلى أن الوضع "لا يزال بالغ الصعوبة"، لا سيما في المناطق الحدودية.



وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الاتصال المرئي "لا تزال الإصلاحات جارية في كييف بعد الهجوم الذي وقع قبل يومين. تكمن المهمة الرئيسية في إعادة التيار الكهربائي إلى جميع المباني".

تم نسخ الرابط





