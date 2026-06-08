سلطة إقليم البترا: السياحة في البترا مرت بأزمات متتالية منذ كورونا

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عدنان السواعير، الاثنين، إن القطاع السياحي في البترا تأثر بأزمات متتالية منذ بدء أزمة كورونا مرورا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وصولا إلى حرب إيران، مبينا أن لواء البترا يعتمد بنسبة 90% على السياحة.

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وأضاف السواعير أن السلطة اتخذت إجراءات عدة بالتعاون مع الحكومة، مثل تأجيل دفع فواتير الكهرباء، وتأجيل سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي، كما تم الاتفاق مع البنوك لتقديم القروض لمن يحتاج إليها، وفق ما أوردته قناة المملكة.



وأشار إلى أن السلطة اتخذت جميع الإجراءات الممكنة للحد من الأزمة الحاصلة بسبب حرب إيران.



أما عن الجانب التنموي، فقد رأى السواعير أن الظرف الحالي جيد للعمل على تحضير البترا لليوم الأول من عودة السياحة، مبينا أن السلطة تعمل على تطوير البنية التحتية، والتطور الرقمي، كما تعمل على تأهيل وتدريب الشباب للعمل في الفنادق والمطاعم عند عودة السياحة.