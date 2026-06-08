سلطة إقليم البترا: السياحة في البترا مرت بأزمات متتالية منذ كورونا

وأضاف السواعير أن السلطة اتخذت إجراءات عدة بالتعاون مع الحكومة، مثل تأجيل دفع فواتير الكهرباء، وتأجيل سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي، كما تم الاتفاق مع البنوك لتقديم القروض لمن يحتاج إليها، وفق ما أوردته قناة المملكة.
وأشار إلى أن السلطة اتخذت جميع الإجراءات الممكنة للحد من الأزمة الحاصلة بسبب حرب إيران.
أما عن الجانب التنموي، فقد رأى السواعير أن الظرف الحالي جيد للعمل على تحضير البترا لليوم الأول من عودة السياحة، مبينا أن السلطة تعمل على تطوير البنية التحتية، والتطور الرقمي، كما تعمل على تأهيل وتدريب الشباب للعمل في الفنادق والمطاعم عند عودة السياحة.
وأضاف أن هناك اتفاقيات مع دول أخرى وجهات أخرى للمشاريع التنموية، ويتم العمل معها بالتعاون مع المجتمع المحلي.
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