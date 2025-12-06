السبت 2025-12-06 08:17 م

سلطة إقليم البترا تؤكد خلو الموقع الأثري من الزوار حفاظا على سلامتهم

السبت، 06-12-2025 07:25 م
الوكيل الإخباري-  أكّدت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، السبت، التحقق من خلو الموقع الأثري من الزوار مع نهاية اليوم السبت، وذلك حرصا على سلامتهم خلال فترة تساقط الأمطار وتأثر المنطقة بالحالة الجوية السائدة.اضافة اعلان


وأوضحت السلطة أن كوادرها المختصة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، قامت بجولات ميدانية شاملة داخل الموقع الأثري ومحيطه، للتأكد من مغادرة جميع الزوار، وعدم وجود أي حالات عالقة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة للتعامل مع الظروف الجوية الطارئة، وتأمين خروج السياح الموجودين في الموقع.

وشددت على أنها تتابع تطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، وتواصل تنفيذ خطط الطوارئ المعتمدة، داعية المواطنين والزوار إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب الاقتراب من مجاري الأودية وأماكن تشكل السيول.

وأكدت سلطة إقليم البترا أن سلامة المواطنين والزوار تأتي على رأس أولوياتها، مثمنة التعاون الكبير من قبل الجميع في الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية.
 
 


سلطة إقليم البترا تؤكد خلو الموقع الأثري من الزوار حفاظا على سلامتهم

سلطة إقليم البترا تؤكد خلو الموقع الأثري من الزوار حفاظا على سلامتهم

