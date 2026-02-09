سلطة إقليم البترا تؤكد دعم المبادرات الرياضية النوعية

الوكيل الإخباري- أكد مفوض إدارة محمية البترا الأثرية والسياحية المهندس يزن محادين، حرص سلطة الإقليم على دعم المبادرات الرياضية النوعية وتعزيز التعاون مع الاتحادات الرياضية الوطنية والدولية، وبما يخدم صورة الأردن ويعزز حضور البترا عالميا.

اضافة اعلان



وبحسب بيان لسلطة البترا اليوم الاثنين، جاء ذلك خلال استقبال محادين، بحضور مدير مديرية السياحة عماد الهلالات، ومدير مديرية أمن المحمية الدكتور محمد العمرات، وفد لاعبي ومدربي المبارزة المشاركين في "معسكر النشامى"، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأردني للمبارزة، وذلك ضمن إطار التحضير المباشر لبطولة آسيا.