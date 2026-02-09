سلطة إقليم البترا تؤكد دعم المبادرات الرياضية النوعية

وبحسب بيان لسلطة البترا اليوم الاثنين، جاء ذلك خلال استقبال محادين، بحضور مدير مديرية السياحة عماد الهلالات، ومدير مديرية أمن المحمية الدكتور محمد العمرات، وفد لاعبي ومدربي المبارزة المشاركين في "معسكر النشامى"، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأردني للمبارزة، وذلك ضمن إطار التحضير المباشر لبطولة آسيا.
ويهدف المعسكر إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتبادل الخبرات بين مدارس تدريبية مختلفة، ضمن بيئة عمل احترافية وجادة تسهم في تطوير الأداء الرياضي وتعزيز التنافسية.
