سلطة إقليم البترا تحتفل بتخريج دفعتين تدريبيتين بفنون الطهي والتصوير والمونتاج

وحضر الحفل الذي كان برعاية رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، أعضاء مجلس مفوضي السلطة، وعميد كلية البترا للسياحة والآثار الدكتور منصور الشقيرات، ومدير عام مركز الملكة رانيا للتمكين المجتمعي في مؤسسة نهر الأردن احمد الغنيمات، ورئيس غرفة تجارة معان خالد كريشان، ومدير مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية راكان الرواد، وعدد من مدراء المنشآت الفندقية في اللواء، إضافة إلى عدد من الشركاء والداعمين من المؤسسات التعليمية والتنموية.
وأكد الدكتور البريزات، أهمية الاستثمار في طاقات الشباب وتوجيهها بما يخدم التنمية السياحية والاقتصادية في الإقليم، مشيراً إلى أن هذه الدورات تأتي انسجاماً مع رؤية السلطة في تمكين الموارد البشرية وتعزيز تنافسيتها في سوق العمل.
من جهتها، أشارت مفوض التنمية المستدامة الدكتورة فاطمة الهلالات، الى دور السلطة في تنفيذ برامج تمكينية تستهدف الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، وتسهم في تأهيلهم للانخراط بفعالية في قطاعات حيوية، خاصة قطاع السياحة.
وأضافت أن مركز "شقيلة" يعد نموذجاً مميزاً في تقديم برامج تدريبية نوعية لتمكين المرأة، من خلال تطوير منتجات ذات طابع محلي تسهم في الترويج للمنطقة.
كما سلطت الضوء على برامج الإبداع والابتكار الموجهة للشباب ضمن رؤية شمولية لبناء قدراتهم وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية، حيث جاءت هذه الدورات ضمن مبادرات السلطة الهادفة لبناء قدرات الشباب واستثمار طاقاتهم بما يخدم التنمية المحلية المستدامة.
وثمّن الشقيرات، التعاون الوثيق مع السلطة ومركز القنطرة، مشيداً بحرص جميع الأطراف على التشاركية في تطوير البرامج التدريبية ذات الأثر الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أشاد الرواد بالدور الفاعل والتشاركي الذي تقوم به سلطة إقليم البترا في تنمية قدرات الشباب والمرأة في مختلف المجالات، مؤكداً أن هذا التعاون المثمر يعكس حرص السلطة على دعم المبادرات التنموية الهادفة.
وبيّن أن مركز القنطرة يعمل على تنفيذ برامج نوعية تهدف إلى تمكين الفئات المستهدفة وتأهيلها لسوق العمل، من خلال مسارات تدريبية متقدمة وشراكات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية والدولية، مؤكداً التزام المركز بالمضي قدماً في دعم توجهات السلطة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الإقليم.
وتخلل الحفل عروضا لمنتجات مركز "شقيلة" لتمكين المرأة، تتضمن مصنوعات غذائية ومنتجات محلية، والتي لاقت إعجاب الحضور لما تميّزت به من جودة عالية ولمسات تراثية فنية تعبّر عن هوية المنطقة، ما يعكس جهود المركز في دعم المرأة المنتجة وتطوير علامة تجارية محلية مميزة تروج لمنتوجات البترا في قالب إبداعي راق.
ووزع راعي الحفل الشهادات على الخريجين وسط إشادة الحضور بالمستوى الرفيع للمشاريع التطبيقية التي قدمها المشاركون، ما يعكس كفاءة التدريب واحترافية التنفيذ.
يذكر أن دورة التصوير الفوتوغرافي والمونتاج انطلقت في تشرين الثاني 2024 بالتعاون مع مركز القنطرة، واستهدفت تأهيل 16 شاباً وشابة، حيث خضع المشاركون لتدريب نظري وعملي متقدم في مجالي التصوير الرقمي والمونتاج، وحصلوا على شهادات معتمدة تؤهلهم للعمل في مجال صناعة المحتوى الرقمي.
أما دورة فنون الطهي فقد استهدفت 14 شاباً وشابة، وجاءت بهدف إعداد كوادر محترفة في مجال الطهي قادرة على تعزيز مستوى الخدمات السياحية، وفتح آفاق لفرص عمل ومشاريع خاصة.
وتواصل سلطة إقليم البترا التنموي السياحي جهودها حثيثة لتأهيل وتمكين شباب المنطقة، إيماناً منها بأن تنمية الإنسان هي الركيزة الأساسية للتنمية المحلية المستدامة، ورهان حقيقي على مستقبل أكثر إشراقاً للبترا وأبنائها.
-
أخبار متعلقة
-
الإحصاءات تختتم مشروع التوأمة الأوروبي
-
عطاءان لشراء كميات من القمح والشعير
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف مديرة معهد الادارة العامة
-
ارتفاع عدد وفيات التسمم الكحولي إلى 9 والإصابات إلى 17
-
توضيح حول قيمة فتحة عداد التكسي الجديدة والتعرفة النهارية والليلية
-
السفارة الأمريكية في عمّان تطلب من الأردنيين المتقدمين لتأشيرات (F) و(M) و(J) جعل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عامة
-
افتتاح دورة "تربية النحل" بكفر سوم في إربد
-
الاحتفال برأس السنة الهجرية في الزرقاء وبدء دورة لحفظ القرآن وتلاوته