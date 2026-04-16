سلطة إقليم البترا تحتفل بيوم العلم

الوكيل الإخباري- احتفلت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، اليوم الخميس، بيوم العلم الأردني، من خلال تنظيم مسيرة وطنية مميزة جسدت روح الانتماء والفخر، وسط مشاركة رسمية ومجتمعية واسعة.

وشارك في المسيرة وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، ورئيس مجلس مفوضي السلطة المهندس عدنان السواعير، وأعضاء مجلس المفوضين، ومجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي المجتمع المحلي، حيث انطلقت المسيرة في أجواء وطنية حماسية رفعت خلالها الأعلام الأردنية ورددت الهتافات والأغاني الوطنية.



وجابت المسيرة الشارع السياحي في البترا باتجاه مركز زوار البترا، بمشاركة جمعية أصحاب الرواحل العاملة في البترا وجمعية الإبل، فيما عبّر المشاركون عن اعتزازهم بهذه المناسبة التي تعزز قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية.



كما شهدت مدارس لواء البترا فعاليات وطنية بمشاركة كوادر مديرية التربية والتعليم، حيث رفع العلم الأردني ونفذت فقرات طلابية عززت قيم الانتماء والولاء، بحضور الأسرة التربوية وأبناء المجتمع المحلي.



وأكدت مديرة التربية والتعليم للواء البترا الدكتورة تهاني السلامين أن يوم العلم الأردني يشكل محطة وطنية مهمة لترسيخ قيم الانتماء والولاء في نفوس الطلبة، وتعزيز ارتباطهم برموز الدولة وتاريخها، مشيرة إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يسهم في بناء وعي وطني لدى الأجيال وغرس أهمية الحفاظ على مكتسبات الوطن وصون رايته خفاقة بمختلف المحافل.



وفي السياق ذاته، نظمت مديرية صحة لواء البترا فعاليات في مركز صحي البترا الشامل، بمشاركة الكوادر الطبية والإدارية والمراجعين، حيث رُفع العلم الأردني وسط أجواء وطنية عبّرت عن الاعتزاز بهذه المناسبة.



وأكد مدير صحة لواء البترا الدكتور حاتم حباشنة أن يوم العلم يمثل محطة وطنية مهمة لتجديد معاني الانتماء والولاء، مشيراً إلى أن العلم الأردني ليس مجرد رمز، بل هو عنوان للوحدة الوطنية وتجسيد لتضحيات الأردنيين عبر مسيرة الدولة، وأن مشاركة القطاع الصحي تأتي انطلاقا من دوره المجتمعي والوطني إلى جانب رسالته الإنسانية بخدمة المواطنين.



بدوره، قال مدير شباب البترا ثامر المجالي إن يوم العلم الأردني يشكل مناسبة وطنية راسخة تعزز في نفوس الشباب قيم الانتماء والولاء، وتجسد ارتباطهم بتاريخ الوطن ومسيرته، مؤكداً أهمية استثمار هذه المناسبة في ترسيخ الوعي الوطني لدى الشباب.



من جانبه، أكد الشيخ عبدالله الحسنات، أحد وجهاء اللواء، أن العلم الأردني سيبقى رمز السيادة وراية المجد التي تجسد تضحيات الأردنيين، مشدداً على أهمية ترسيخ معاني الولاء والعمل من أجل رفعة الوطن.