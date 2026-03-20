سلطة إقليم البترا تدعو لتوخي الحذر أثناء المنخفض الجوي

سلطة إقليم البترا تعلن تأخير دوام الموظفين غدًا الخميس بسبب الأحوال الجوية
الجمعة، 20-03-2026 12:10 ص

الوكيل الإخباري-   دعت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي المواطنين والزوار إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تجمع السيول، خلال فترة تأثير المنخفض الجوي، حفاظًا على سلامتهم.

وأكدت السلطة، أنها تتابع الحالة الجوية أولاً بأول، وتعمل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أعلى مستويات السلامة في مختلف مناطق الإقليم.


ودعت إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو حالات طارئة من خلال التواصل مع غرف الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة عبر الأرقام التالية: الغرفة الرئيسة: 0795108882 – 0770168990 الحي الجنوبي: 032150012 – 0781567111 المحمية الأثرية: 0772161594 – 0796008838.

 
 


