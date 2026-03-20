سلطة إقليم البترا تدعو لتوخي الحذر أثناء المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- دعت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي المواطنين والزوار إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تجمع السيول، خلال فترة تأثير المنخفض الجوي، حفاظًا على سلامتهم.

وأكدت السلطة، أنها تتابع الحالة الجوية أولاً بأول، وتعمل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أعلى مستويات السلامة في مختلف مناطق الإقليم.