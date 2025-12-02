الثلاثاء 2025-12-02 02:29 م

سلطة إقليم البترا تضيء الخزنة بالعلم الإماراتي احتفالا بعيد الاتحاد الـ54

الثلاثاء، 02-12-2025 12:22 م
الوكيل الإخباري-   أضاءت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالتعاون مع السفارة الإماراتية في عمّان، مساء الاثنين، واجهة الخزنة في مدينة البترا الوردية بعلم دولة الإمارات العربية المتحدة، احتفالا بعيد الاتحاد الرابع والخمسين، ومشاركة الأشقاء في الإمارات فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية.اضافة اعلان


وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، فارس البريزات، أن هذه اللفتة تأتي تعبيرا عن عمق العلاقات الأخوية والمتينة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تشكل نموذجا راسخا في التعاون العربي المشترك.

وأضاف البريزات أن إضاءة أحد أهم المعالم الأثرية العالمية بألوان علم دولة الإمارات تحمل رسالة محبة وتقدير للشعب الإماراتي، وتعكس روح التضامن والتآخي التي تجمع الشعبين.

وشهدت هذه الفعالية تفاعلا واسعا من الزوار والسياح، الذين وثقوا الحدث بعدساتهم، معربين عن إعجابهم بهذه المبادرة التي تعكس مكانة البترا كمنصة للتعبير عن القيم الإنسانية والأخوية المشتركة.
 
 


