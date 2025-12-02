سلطة إقليم البترا تضيء الخزنة بالعلم الإماراتي احتفالا بعيد الاتحاد الـ54

وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، فارس البريزات، أن هذه اللفتة تأتي تعبيرا عن عمق العلاقات الأخوية والمتينة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تشكل نموذجا راسخا في التعاون العربي المشترك.
وأضاف البريزات أن إضاءة أحد أهم المعالم الأثرية العالمية بألوان علم دولة الإمارات تحمل رسالة محبة وتقدير للشعب الإماراتي، وتعكس روح التضامن والتآخي التي تجمع الشعبين.
وشهدت هذه الفعالية تفاعلا واسعا من الزوار والسياح، الذين وثقوا الحدث بعدساتهم، معربين عن إعجابهم بهذه المبادرة التي تعكس مكانة البترا كمنصة للتعبير عن القيم الإنسانية والأخوية المشتركة.
