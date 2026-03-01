سلطة إقليم البترا تطلق مسابقة رمضان في أسبوعها الثاني

وذكرت السلطة في بيان، اليوم الأحد، أن باب المشاركة مفتوح أمام الراغبين عبر الروابط الإلكترونية المخصصة لكل فئة عمرية، وذلك حتى يوم الأربعاء المقبل.
وبينت أن المسابقة الأولى مخصصة للفئة العمرية من 8 إلى 12 عاما، وتقتصر على سكان الإقليم، فيما خصصت المسابقة الثانية للفئة العمرية من 13 إلى 16 عاما، وللفئة السكانية ذاتها.
وأشارت إلى أن فرز الإجابات وإعلان النتائج سيتم عند الساعة 11 صباحا من كل يوم خميس، على أن تسلم الجوائز للفائزين مع نهاية شهر رمضان المبارك.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تطمئن الأردنيين: وفرة في السلع الأساسية واستقرار في الأسواق
-
الأمن يجدد تحذيره للأردنيين من هذه التصرفات
-
أمانة عمان تعيد إغلاق جسر عبدون مجدداً مساء اليوم
-
بعد انقطاع الغاز الإسرائيلي .. الأردن ينفذ خطة طوارئ
-
الصفدي والبوسعيدي يؤكدان تضامن الأردن وعُمان في مواجهة الاعتداءات الإيرانية
-
الصفدي وروبيو يبحثان التصعيد الخطير في المنطقة وتضامن واشنطن مع الأردن
-
اتحاد العمال: عمال الأردن خلف القيادة وفي خندق الوطن
-
توضيح حكومي هام حول تخفيض عدد أيام الدوام الرسمي