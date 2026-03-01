الأحد 2026-03-01 03:19 م

سلطة إقليم البترا تطلق مسابقة رمضان في أسبوعها الثاني

الوكيل الإخباري-  أعلنت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي/ مفوضية التنمية المستدامة، اليوم الأحد، إطلاق مسابقة الأسبوع الثاني الرمضانية، والمخصصة للأطفال واليافعين من سكان إقليم البترا والمقيمين فيه، ضمن فئتين عمريتين: (8–12) عاما و(13–16) عاما.اضافة اعلان


وذكرت السلطة في بيان، اليوم الأحد، أن باب المشاركة مفتوح أمام الراغبين عبر الروابط الإلكترونية المخصصة لكل فئة عمرية، وذلك حتى يوم الأربعاء المقبل.

وبينت أن المسابقة الأولى مخصصة للفئة العمرية من 8 إلى 12 عاما، وتقتصر على سكان الإقليم، فيما خصصت المسابقة الثانية للفئة العمرية من 13 إلى 16 عاما، وللفئة السكانية ذاتها.

وأشارت إلى أن فرز الإجابات وإعلان النتائج سيتم عند الساعة 11 صباحا من كل يوم خميس، على أن تسلم الجوائز للفائزين مع نهاية شهر رمضان المبارك.
 
 


