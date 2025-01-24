سلطة إقليم البترا تواصل مشاركتها بمنصة منظمة السياحة العالمية

الوكيل الإخباري- واصلت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اليوم الجمعة، مشاركتها في فعاليات منصة منظمة السياحة العالمية للأعضاء المنتسبين، التي أقيمت ضمن معرض "فيتور" الدولي في مدريد، إسبانيا، ويستمر حتى يوم الأحد المقبل.

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وتأتي مشاركة السلطة، كعضو منتسب في المنظمة لتعزيز دورها في قطاع السياحة العالمي وعرض تجربتها في تطوير الوجهة السياحية الأردنية.



وقدم رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، الذي يمثل السلطة في فعاليات المعرض، عرضاً حول مدينة البترا ومختلف الخدمات المقدمة في المدينة الوردية والأنشطة التي يمكن ممارستها.



كما قدم البريزات عرضا حول السياحة الثقافية، تناول فيه أهمية هذا القطاع من حيث حجمه وتأثيره الاقتصادي، وسلوكيات المستهلكين التي يجب مراعاتها لجذبهم بفعالية، بالإضافة إلى المبادرات التي نفذتها سلطة إقليم البترا لتعزيز جاذبيتها السياحية.



وتحدث البريزات عن المنتجات السياحية التي تم تطويرها في البترا، مثل السياحة الثقافية وسياحة المغامرة، وسياحة المسارات، والمنتجات السياحية الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى المنتجات السياحية التي ستعمل السلطة على توفيرها في البترا بما يتلاءم مع خصوصية البترا.



وعرض البريزات أمام المحطات العالمية الموجودة في المنصة، وممثلي الوجهات السياحية العالمية، المشاريع والتجارب السياحية التي تعمل عليها السلطة.



وخصصت جلسة اليوم للأعضاء المنتسبين لاستكشاف ومناقشة استراتيجيات تسويق مبتكرة تستهدف جذب شرائح متنوعة من المسافرين، بما في ذلك مسافري الأعمال، والمسافرين المهتمين بالبيئة، والعائلات، وتصميم حملات تسويقية تلبي اهتمامات وديناميكيات تلك الفئات، بما يتماشى مع التطورات الحديثة في السوق السياحي.



واختتمت الجلسة بالإشارة إلى أهمية التفاعل بين الأعضاء المنتسبين لتبادل الخبرات وتعزيز القدرة التنافسية في قطاع السياحة العالمي المتطور.