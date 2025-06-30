سلطة إقليم البترا وشركاء القطاع السياحي يبحثان تطوير المدينة

وجاء هذا اللقاء ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها السلطة للتشاور مع الشركاء في القطاع السياحي، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم، وتعزيز التنسيق بينهم بهدف الارتقاء وتطوير المدينة الوردية، والذي يسهم في رفد الحركة السياحية وإثراء تجربة الزوار.
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