الإثنين 2025-06-30 05:39 م
 

سلطة إقليم البترا وشركاء القطاع السياحي يبحثان تطوير المدينة

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي
سلطة إقليم البترا
 
الإثنين، 30-06-2025 05:10 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس مجلس المفوضين في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، بمشغلي برنامج "البترا في الليل" وممثلين عن جمعية أصحاب المكاتب السياحية وجمعية فنادق البترا، بحضور النائب يوسف الرواضية والأجهزة الأمنية، ومجلس المفوضين، وعدد من مدراء السلطة.

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وجاء هذا اللقاء ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها السلطة للتشاور مع الشركاء في القطاع السياحي، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم، وتعزيز التنسيق بينهم بهدف الارتقاء وتطوير المدينة الوردية، والذي يسهم في رفد الحركة السياحية وإثراء تجربة الزوار.

 
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