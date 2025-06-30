سلطة إقليم البترا وشركاء القطاع السياحي يبحثان تطوير المدينة

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس المفوضين في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، بمشغلي برنامج "البترا في الليل" وممثلين عن جمعية أصحاب المكاتب السياحية وجمعية فنادق البترا، بحضور النائب يوسف الرواضية والأجهزة الأمنية، ومجلس المفوضين، وعدد من مدراء السلطة.

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