سلطة إقليم البترا: 595 زائرا للمدينة خلال أول أيام عيد الفطر

الوكيل الإخباري- قال مدير السياحة في سلطة إقليم البترا عماد الهلالات، السبت، إن عدد زوار مدينة البترا بلغ 595 زائرا فقط خلال أول أيام عيد الفطر.

وأوضح الهلالات، أن معظم الزوار كانوا من السياح المقيمين في الأردن، إذ بلغ عددهم قرابة 325 زائرا الجمعة.