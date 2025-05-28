"سلطة البترا" تبحث التعاون المشترك مع وفد أميركي

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، وفدًا من الكونغرس الأميركي ضم أعضاء من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وبحث فرص التعاون في مجالات السياحة والثقافة وتنمية المجتمعات المحلية.

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وأكد البريزات سعي سلطة البترا إلى تأسيس شراكات فاعلة مع المحميات الطبيعية في الولايات المتحدة، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأميركية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجالات البحث العلمي، وحماية مواقع التراث العالمي، والتنمية السياحية المستدامة.