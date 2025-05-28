"سلطة البترا" تبحث التعاون المشترك مع وفد أميركي

وأكد البريزات سعي سلطة البترا إلى تأسيس شراكات فاعلة مع المحميات الطبيعية في الولايات المتحدة، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأميركية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجالات البحث العلمي، وحماية مواقع التراث العالمي، والتنمية السياحية المستدامة.
وثمّن زيارة الوفد، معتبرًا إياها خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك، وبناء جسور شراكة مثمرة، ودعم جهود حماية الإرث العالمي الذي تمثله البترا.
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