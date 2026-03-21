"سلطة البترا" تدعو لتوخي الحيطة والابتعاد عن مجاري الأودية

مبنى سلطة إقليم البترا التنموي السياحي
السبت، 21-03-2026 03:34 م
الوكيل الإخباري-   دعت سلطة إقليم البترا المواطنين والزوار إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تجمع السيول خلال فترة تأثير المنخفض الجوي، حفاظاً على سلامتهم.اضافة اعلان


وقالت في بيان صحفي إنه للإبلاغ عن أي ملاحظات أو حالات طارئة، يمكن التواصل عبر أرقام غرف الطوارئ التالية:

• الغرفة الرئيسة: 0795108882 – 0770168990

• الحي الجنوبي: 032150012 – 0781567111

• المحمية الأثرية: 0772161594 – 0796008838

وأكدت السلطة استمرار متابعة الحالة الجوية أولاً بأول، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أعلى مستويات السلامة في مختلف مناطق الإقليم.
 
 


