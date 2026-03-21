"سلطة البترا" تدعو لتوخي الحيطة والابتعاد عن مجاري الأودية

الوكيل الإخباري- دعت سلطة إقليم البترا المواطنين والزوار إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تجمع السيول خلال فترة تأثير المنخفض الجوي، حفاظاً على سلامتهم.





وقالت في بيان صحفي إنه للإبلاغ عن أي ملاحظات أو حالات طارئة، يمكن التواصل عبر أرقام غرف الطوارئ التالية:



• الغرفة الرئيسة: 0795108882 – 0770168990



• الحي الجنوبي: 032150012 – 0781567111



• المحمية الأثرية: 0772161594 – 0796008838



وأكدت السلطة استمرار متابعة الحالة الجوية أولاً بأول، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أعلى مستويات السلامة في مختلف مناطق الإقليم.





