سلطة البترا تمدد فترة تجديد تراخيص الأنشطة الاقتصادية واللوحات الإعلانية

الوكيل الإخباري- قرر رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، المهندس عدنان السواعير، تمديد فترة تجديد تراخيص الأنشطة الاقتصادية واللوحات الإعلانية في الإقليم حتى 31 الشهر الحالي، دون فرض أي غرامات.

وبحسب بيان صادر عن السلطة اليوم السبت، جاء القرار استنادا إلى أحكام المادة (10/1) من نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في الإقليم لسنة 2016، والمادة (ب/5) من نظام اللوحات الإعلانية لسنة 2004.