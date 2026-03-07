سلطة البترا تمدد فترة تجديد تراخيص الأنشطة الاقتصادية واللوحات الإعلانية

وبحسب بيان صادر عن السلطة اليوم السبت، جاء القرار استنادا إلى أحكام المادة (10/1) من نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في الإقليم لسنة 2016، والمادة (ب/5) من نظام اللوحات الإعلانية لسنة 2004.
ودعت السلطة جميع أصحاب الأنشطة الاقتصادية واللوحات الإعلانية إلى استكمال إجراءات التجديد ضمن المهلة المحددة، تجنبا لاحتساب الغرامات بعد انتهاء الفترة المقررة.
