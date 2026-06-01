الإثنين 2026-06-01 12:43 ص

سلطة البترا : لا موافقات لإقامة حفل فني في البترا بتاريخ 12 حزيران المقبل

الإثنين، 01-06-2026 12:17 ص

الوكيل الإخباري-    أكدت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي أنها لم تمنح أي موافقات أو تصاريح لإقامة حفل للفنان ماجد المهندس في مدينة البترا الأثرية بتاريخ 12 حزيران 2026.

وأكدت السلطة، في بيان اليوم الأحد، أنها لم تمنح أي موافقات لإقامة الحفل المشار إليه داخل إقليم البترا، مشيرة إلى أن المعلومات المتداولة بهذا الخصوص غير صحيحة.


وأهابت السلطة بالمواطنين والزوار عدم شراء أو حجز أي تذاكر تتعلق بحفل الفنان ماجد المهندس أو أي فعالية أخرى يُعلن عن إقامتها في منطقة البترا دون الرجوع إلى القنوات الرسمية المعتمدة للتحقق من صحتها.

 
 


