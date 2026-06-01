سلطة البترا : لا موافقات لإقامة حفل فني في البترا بتاريخ 12 حزيران المقبل

الوكيل الإخباري- أكدت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي أنها لم تمنح أي موافقات أو تصاريح لإقامة حفل للفنان ماجد المهندس في مدينة البترا الأثرية بتاريخ 12 حزيران 2026.

اضافة اعلان



وأكدت السلطة، في بيان اليوم الأحد، أنها لم تمنح أي موافقات لإقامة الحفل المشار إليه داخل إقليم البترا، مشيرة إلى أن المعلومات المتداولة بهذا الخصوص غير صحيحة.