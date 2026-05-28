سلطة العقبة: أكثر من 10 آلاف زائر و100% إشغال معظم الفنادق خلال يومين

وأضافت المالكي الخميس، أن المدينة تشهد نشاطًا سياحيًا كبيرًا بالتزامن مع ثاني أيام العيد، ما انعكس على ارتفاع الإقبال على الفنادق والمرافق السياحية والأسواق والشواطئ.
وبيّنت أن نسب الإشغال الفندقي بلغت 100% في معظم الفنادق، متوقعة استمرارها عند مستويات مرتفعة خلال عطلة العيد.
وأشارت إلى أرقام الدخول عبر المعابر يوم الأربعاء، حيث دخل عبر معبر جنوب وادي عربة 3,589 زائرًا، فيما استقبل مركز حدود الدرة 647 زائرًا، إضافة إلى 1,676 زائرًا عبر المنفذ البحري في تالابيه.
وأضافت أن عدد الزوار عبر معبر جنوب وادي عربة الخميس، بلغ حتى الساعة الثانية ظهرا 4,340 زائرًا، متوقعة ارتفاع العدد مع استمرار ساعات عمل المعبر حتى نهاية الدوام، ما يعكس استمرار تدفق الزوار إلى المدينة خلال عطلة العيد.
وبيّنت أن نحو نصف الزوار من الأردنيين، فيما يشكل العرب والأجانب النصف الآخر.
