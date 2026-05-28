الخميس 2026-05-28 06:26 م

سلطة العقبة: أكثر من 10 آلاف زائر و100% إشغال معظم الفنادق خلال يومين

سلطة العقبة: أكثر من 10 آلاف زائر و100% إشغال معظم الفنادق خلال يومين
ارشيفية
 
الخميس، 28-05-2026 04:27 م
الوكيل الإخباري-   قالت مديرة السياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، سلام المالكي، إن نسب إشغال الفنادق في العقبة مرشحة للوصول إلى 100% الجمعة في مختلف الفئات، في ظل ذروة الحركة السياحية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.اضافة اعلان


وأضافت المالكي الخميس، أن المدينة تشهد نشاطًا سياحيًا كبيرًا بالتزامن مع ثاني أيام العيد، ما انعكس على ارتفاع الإقبال على الفنادق والمرافق السياحية والأسواق والشواطئ.

وبيّنت أن نسب الإشغال الفندقي بلغت 100% في معظم الفنادق، متوقعة استمرارها عند مستويات مرتفعة خلال عطلة العيد.

وأشارت إلى أرقام الدخول عبر المعابر يوم الأربعاء، حيث دخل عبر معبر جنوب وادي عربة 3,589 زائرًا، فيما استقبل مركز حدود الدرة 647 زائرًا، إضافة إلى 1,676 زائرًا عبر المنفذ البحري في تالابيه.

وأضافت أن عدد الزوار عبر معبر جنوب وادي عربة الخميس، بلغ حتى الساعة الثانية ظهرا 4,340 زائرًا، متوقعة ارتفاع العدد مع استمرار ساعات عمل المعبر حتى نهاية الدوام، ما يعكس استمرار تدفق الزوار إلى المدينة خلال عطلة العيد.

وبيّنت أن نحو نصف الزوار من الأردنيين، فيما يشكل العرب والأجانب النصف الآخر.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مستوطنة إسرائيلية في الضفة

فلسطين الاتحاد الأوروبي يدرج 4 كيانات إسرائيلية و3 أفراد على قائمة العقوبات

الوكيل الإخباري- أكد رئيس جمعية مربي المواشي في الأردن، زعل الكواليت، أن اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك شهد ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الطلب على الأضاحي مقارنة باليوم الأول، بالتزامن مع تراجع واضح في

أخبار محلية توضيح هام بشأن أسعار الأضاحي في ثاني أيام العيد

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي واشنطن وطهران تتبادلان الاتهامات بانتهاك الهدنة إثر هجمات متبادلة

تعبيرية

عربي ودولي ارتفاع معدلات الجوع في الولايات المتحدة مقارنة بذروة جائحة كورونا

المرشد الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى "إخضاع" إيران

عربي ودولي المرشد الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى "إخضاع" إيران

العقبة تستقبل 13 باخرة سياحية ابتداء من أيلول

أخبار محلية العقبة تستقبل 13 باخرة سياحية ابتداء من أيلول

سلطة العقبة: أكثر من 10 آلاف زائر و100% إشغال معظم الفنادق خلال يومين

أخبار محلية سلطة العقبة: أكثر من 10 آلاف زائر و100% إشغال معظم الفنادق خلال يومين

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,819 شهيدا، و 172,894 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023. وأفادت المصادر، بأن مستشفيات

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72.819



 
 






الأكثر مشاهدة

 