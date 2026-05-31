"سلطة العقبة": إطلاق برنامج "أمواج بلس" الذي يتضمن حفلات فنية كبرى قريبا

وشكّلت احتفالات عيد الأضحى الانطلاقة الأولى لمهرجان أمواج العقبة 2026 بحلته الجديدة، والذي نُظم خلال الفترة من 28 إلى 30 أيار، بدعم من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ضمن جهودها المستمرة لإثراء المشهد السياحي والترفيهي في المدينة.
وتضمن المهرجان برنامجاً متنوعاً من الفعاليات العائلية والترفيهية التي استهدفت مختلف الفئات العمرية، وشملت أنشطة للأطفال، والرسم على الوجوه، وتشكيل البالونات، والألعاب والمسابقات التفاعلية، إلى جانب توزيع الجوائز والعروض الفنية والتراثية والفقرات الغنائية، مما أسهم في خلق أجواء من الفرح والبهجة خلال أيام العيد.
