سلطة العقبة: إعفاء 50% من رسوم التراخيص والتصاريح لمشغلي وسائط النقل العام

الوكيل الإخباري- قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الموافقة على تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتقديم حوافز لمشغلي وسائط النقل العام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال إعفاء 50 بالمئة من رسوم التراخيص والتصاريح للعام الحالي، ومخاطبة رئاسة الوزراء للموافقة على تنفيذ مضمون القرار.

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ويأتي هذا القرار ضمن الخطة الاستراتيجية للسلطة التي تركز على تعزيز وتطوير منظومة النقل في منطقة العقبة، نظرا لأهميتها في جعل العقبة مدينة ذكية والارتقاء بمستوى خدمات النقل العام من خلال تقديم الحوافز التشجيعية لمشغلي النقل العام فيها، ما ينعكس على تحسين جودة الحياة.



كما قرر مجلس المفوضين اعتماد المخططات التنظيمية الأولية لمشروع تخزين الغاز المسال لغايات الترانزيت، وذلك ضمن رؤية السلطة الاستراتيجية في تعزيز الجهود نحو التحول الأخضر واستخدام الطاقة البديلة وجعل العقبة مدينة خضراء، حيث أن هذا المشروع الاستراتيجي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في الأردن، والأمن الاستراتيجي في إيجاد مصادر بديلة للطاقة، وتعزيز دور العقبة كمركز صناعي لوجستي إقليمي.



وقرر المجلس اعتماد مخططات البنية التحتية للمنطقة التجارية الثانية لغايات تنفيذها وتنظيمها، ما يساهم في توسعة المنطقة التجارية في وسط المدينة وزيادة الأعمال التجارية والسياحية في منطقة العقبة.



كما قرر المجلس الموافقة على المخططات التنظيمية لغايات توسعة مشروع مول النافورة التجاري في منطقة العقبة، بهدف توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة والآمنة للاستثمارات وتشجيع المستثمرين المحليين لتوسعة الاستثمارات القائمة، ما ينعكس على توفير فرص عمل جديدة في منطقة العقبة وتنويع المنتج السياحي.



وقرر مجلس المفوضين الموافقة على إحالة قطع تجارية في منطقة الشامية الجديدة (ملقان ) و إعادة طرح قطع تجارية للمزاد العلني ضمن المنطقة التجارية في حي الشامية وحي الشامية الجديدة (ملقان).

ويأتي هذا القرار لغايات توفير الخدمات التجارية في الأحياء السكنية، ما يساهم في التسهيل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في الأحياء السكنية، إضافة إلى زيادة الأعمال التجارية التي تساهم في توفير فرص عمل إضافية.