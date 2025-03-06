سلطة العقبة: إعفاء 50% من رسوم التراخيص والتصاريح لمشغلي وسائط النقل العام

ويأتي هذا القرار ضمن الخطة الاستراتيجية للسلطة التي تركز على تعزيز وتطوير منظومة النقل في منطقة العقبة، نظرا لأهميتها في جعل العقبة مدينة ذكية والارتقاء بمستوى خدمات النقل العام من خلال تقديم الحوافز التشجيعية لمشغلي النقل العام فيها، ما ينعكس على تحسين جودة الحياة.
كما قرر مجلس المفوضين اعتماد المخططات التنظيمية الأولية لمشروع تخزين الغاز المسال لغايات الترانزيت، وذلك ضمن رؤية السلطة الاستراتيجية في تعزيز الجهود نحو التحول الأخضر واستخدام الطاقة البديلة وجعل العقبة مدينة خضراء، حيث أن هذا المشروع الاستراتيجي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في الأردن، والأمن الاستراتيجي في إيجاد مصادر بديلة للطاقة، وتعزيز دور العقبة كمركز صناعي لوجستي إقليمي.
وقرر المجلس اعتماد مخططات البنية التحتية للمنطقة التجارية الثانية لغايات تنفيذها وتنظيمها، ما يساهم في توسعة المنطقة التجارية في وسط المدينة وزيادة الأعمال التجارية والسياحية في منطقة العقبة.
كما قرر المجلس الموافقة على المخططات التنظيمية لغايات توسعة مشروع مول النافورة التجاري في منطقة العقبة، بهدف توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة والآمنة للاستثمارات وتشجيع المستثمرين المحليين لتوسعة الاستثمارات القائمة، ما ينعكس على توفير فرص عمل جديدة في منطقة العقبة وتنويع المنتج السياحي.
وقرر مجلس المفوضين الموافقة على إحالة قطع تجارية في منطقة الشامية الجديدة (ملقان ) و إعادة طرح قطع تجارية للمزاد العلني ضمن المنطقة التجارية في حي الشامية وحي الشامية الجديدة (ملقان).
وقرر مجلس المفوضين اعتماد المخططات التنظمية الخاصة بمشروع بازار العقبة السياحي في وسط المدينة التجاري، بهدف جعل العقبة مقصداً عالميا للسياحة ضمن شعارها المتمثل بالهوية السياحية الجديدة للعقبة ( ع الطبيعة) .
كما ويهدف المشروع إلى عرض المنتجات والمشغولات التراثية والحرف اليدوية لغايات تسويق وترويج العقبة، ما يسهم في تعزيز الحركة السياحية والتجارية، إضافة إلى دعم وتمكين العاملين في الحرف والمشغولات التراثية ببيع وترويج منتجاتهم في البازار.
وقرر المجلس الموافقة على آلية تنظيم دور القوارب الزجاجية في الشاطىء الأوسط، من خلال توفير نقاط بيع عصرية للتذاكر، تدار من قبل جمعية القوارب.
ويأتي هذا القرار لغايات دعم وتنظيم عمل القوارب الزجاجية، من قبل جمعية العقبة السياحية البحرية التعاونية للقوارب الزجاجية و ضمن آلية عمل تضبط عمل جميع القوارب وتحقق سلامة المواطنين والزوار على الشاطىء.
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