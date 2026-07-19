"سلطة العقبة": العمل في ميناء ومطار العقبة مستمر وبدون توقف

الوكيل الإخباري- أوضحت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الأحد، أنه لم تصدر أية قرارات بإخلاء مطار الملك الحسين الدولي وموانئ العقبة، وأن العمل فيهم مستمر بصورة طبيعية وبدون توقف.

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وأكدت في بيان، أنه بعد التنسيق مع الجهات الأردنية المختصة وإدارات المرافق المعنية، انتظام العمليات التشغيلية وحركة الطيران في مطار الملك الحسين الدولي، واستمرار عمليات المناولة والعمل في الميناء البحري وفق المعتاد، وعدم وجود أي إغلاق أو إخلاء أو تعليق للعمليات في أي من المرفقين.