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"سلطة العقبة": العمل في ميناء ومطار العقبة مستمر وبدون توقف

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
 
الأحد، 19-07-2026 02:55 م

الوكيل الإخباري-   أوضحت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الأحد، أنه لم تصدر أية قرارات بإخلاء مطار الملك الحسين الدولي وموانئ العقبة، وأن العمل فيهم مستمر بصورة طبيعية وبدون توقف.

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وأكدت في بيان، أنه بعد التنسيق مع الجهات الأردنية المختصة وإدارات المرافق المعنية، انتظام العمليات التشغيلية وحركة الطيران في مطار الملك الحسين الدولي، واستمرار عمليات المناولة والعمل في الميناء البحري وفق المعتاد، وعدم وجود أي إغلاق أو إخلاء أو تعليق للعمليات في أي من المرفقين.


كما أكدت، استناداً إلى المعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات الأردنية المختصة، أنه لم يتم تسجيل أية تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية، وأن التعامل مع أية مخاطر محتملة والإعلان عنها يتم حصراً من قبل الجهات الأردنية المختصة، وفق خطط وإجراءات الاستجابة والإنذار المعتمدة.

 
 


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