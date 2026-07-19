"سلطة العقبة": العمل في ميناء ومطار العقبة مستمر وبدون توقف

كما أكدت، استناداً إلى المعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات الأردنية المختصة، أنه لم يتم تسجيل أية تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية، وأن التعامل مع أية مخاطر محتملة والإعلان عنها يتم حصراً من قبل الجهات الأردنية المختصة، وفق خطط وإجراءات الاستجابة والإنذار المعتمدة.
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