سلطة العقبة: المطار والموانئ تعمل بشكل طبيعي ولا تأثير على حركة السياحة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، أن العمل في مطار الملك حسين الدولي وموانئ العقبة يسير بصورة طبيعية، دون تسجيل أي تأثير على الحركة التجارية أو السياحية أو سلاسل الإمداد، رغم التطورات الأمنية الأخيرة.

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وقال المجالي إن العقبة لم تشهد أي أضرار في منشآتها، سواء الموانئ أو المرافق السياحية أو المناطق الصناعية أو الأحياء السكنية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع الحادثة الأخيرة بكفاءة، وأن الأوضاع في المحافظة مستقرة، وفق ما أوردته قناة المملكة.



وأضاف أن السلطة تواصل العمل ضمن أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك بضرورة الحفاظ على الاستعداد الكامل، مؤكدا أن مختلف المؤسسات في العقبة تواصل أداء مهامها بصورة اعتيادية.



وأوضح المجالي أن حركة الطيران في مطار الملك حسين الدولي منتظمة، إذ تستمر الرحلات اليومية للملكية الأردنية بين عمّان والعقبة دون تأخير، إلى جانب الرحلات الأسبوعية بين العقبة والقاهرة، فيما يبقى المطار مفتوحا ويعمل كالمعتاد.



وفيما يتعلق بالموانئ، بين أن عمليات الشحن والتفريغ مستمرة بشكل طبيعي في مختلف موانئ العقبة، مع استمرار استقبال السفن ومناولة البضائع دون أي تعطيل، لافتا إلى أن ميناء الحاويات يواصل عمله بصورة منتظمة ويستقبل السفن وفق الجداول المعتادة.



وأشار إلى أن حركة الشاحنات لم تتأثر، إذ يدخل إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ويغادرها يوميا ما بين 4 آلاف و4 آلاف و500 شاحنة، في مؤشر على استمرار انسيابية حركة التجارة وسلاسل التزويد.