"سلطة العقبة" تبحث التعاون مع وفد تونسي بمشروع الحديقة الجيولوجية العالمية

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، وفدا فنيا من الجمهورية التونسية برئاسة المدير العام للديوان الوطني للمناجم المهندس محمد بن سالم، يرافقه مدير مشروع حديقة الظاهر الجيولوجية المهندس محسن بن حسين، في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال إعداد ملفات ترشيح الحدائق الجيولوجية العالمية التابعة لمنظمة اليونسكو.

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