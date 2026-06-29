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"سلطة العقبة" تبحث التعاون مع وفد تونسي بمشروع الحديقة الجيولوجية العالمية

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
منطقة العقبة الاقتصادية
 
الإثنين، 29-06-2026 12:05 م

الوكيل الإخباري-    استقبل رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، وفدا فنيا من الجمهورية التونسية برئاسة المدير العام للديوان الوطني للمناجم المهندس محمد بن سالم، يرافقه مدير مشروع حديقة الظاهر الجيولوجية المهندس محسن بن حسين، في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال إعداد ملفات ترشيح الحدائق الجيولوجية العالمية التابعة لمنظمة اليونسكو.

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وبحث المجالي، بحضور أعضاء مجلس المفوضين، والوفد التونسي، وممثلي الجمعية العلمية الملكية لحماية الطبيعة ممثلة بالدكتور نشأت حميدان، إلى جانب عدد من المختصين، سبل تطوير مشروع الحديقة الجيولوجية العالمية في العقبة، وآليات إعداد ملف الترشيح وفق معايير اليونسكو، والاستفادة من الخبرات التونسية في هذا المجال، بما يعزز فرص انضمام العقبة إلى شبكة اليونسكو العالمية للحدائق الجيولوجية.

 
 


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