سلطة العقبة تبحث تعزيز انسيابية حركة التجارة وتسهيل النقل التجاري

وأكد المجالي أن سلطة العقبة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة والتنسيق المستمر بين جميع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة، وتقليص المدد الزمنية اللازمة لإنجاز الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال والاستثمار في العقبة.
وناقش المشاركون عدداً من الإجراءات التنفيذية الرامية إلى تسريع عمليات المناولة، وتبسيط إجراءات النقل التجاري الداخلي وتجارة الترانزيت، وتذليل أي معيقات قد تؤثر في انسيابية حركة البضائع، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة.
وشدد المجتمعون على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز تنافسية العقبة كمركز لوجستي إقليمي، ورفع كفاءة منظومة الموانئ، وزيادة حركة التجارة والمناولة، ودعم سلاسل التوريد، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة العقبة بوصفها بوابة تجارية رئيسية للمملكة والمنطقة.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن شركة تطوير العقبة، ودائرة الجمارك الأردنية، وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، وميناء حاويات العقبة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وشركة مقطع آيلة، ونقابة وكلاء الملاحة البحرية الأردنية، والنقابة العامة لوكلاء التخليص ونقل البضائع.
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