سلطة العقبة تبحث تعزيز انسيابية حركة التجارة وتسهيل النقل التجاري

الوكيل الإخباري- بحثت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، برئاسة رئيس مجلس المفوضين شادي المجالي، خلال اجتماع تنسيقي مع مختلف الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، آليات تعزيز انسيابية حركة التجارة وسلاسل التوريد، وتسهيل حركة النقل التجاري الداخلي وتجارة الترانزيت عبر العقبة.

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وأكد المجالي أن سلطة العقبة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة والتنسيق المستمر بين جميع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة، وتقليص المدد الزمنية اللازمة لإنجاز الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال والاستثمار في العقبة.



وناقش المشاركون عدداً من الإجراءات التنفيذية الرامية إلى تسريع عمليات المناولة، وتبسيط إجراءات النقل التجاري الداخلي وتجارة الترانزيت، وتذليل أي معيقات قد تؤثر في انسيابية حركة البضائع، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة.



وشدد المجتمعون على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز تنافسية العقبة كمركز لوجستي إقليمي، ورفع كفاءة منظومة الموانئ، وزيادة حركة التجارة والمناولة، ودعم سلاسل التوريد، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة العقبة بوصفها بوابة تجارية رئيسية للمملكة والمنطقة.