"سلطة العقبة" تبحث مع السفارة الصينية وبلدية بكين التعاون في مجال المدن الذكية

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة قوه وي، سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري في مجالات المدن الذكية، والتحول الرقمي، والخدمات اللوجستية، والسياحة بما يدعم العلاقات الأردنية الصينية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الجانبين.

اضافة اعلان



وأكد المجالي، أن العقبة رسخت مكانتها كمنصة إقليمية جاذبة للاستثمارات والشراكات النوعية، وذلك بما تمتلكه من بيئة استثمارية تنافسية وبنية تحتية حديثة، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي، مؤكدًا حرص السلطة على توسيع التعاون مع الجانب الصيني في القطاعات ذات الأولوية، لا سيما الخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة، والتحول الرقمي.



من جهته، أكد السفير الصيني أهمية العقبة بصفتها المنفذ البحري الوحيد للأردن ومركزًا لوجستيًا مهمًا في المنطقة، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع العقبة في مجالات السياحة، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والتعليم، وحماية البيئة.



وعلى هامش اللقاء، عقد المجالي مع وفد من بلدية بكين برئاسة نائب الأمين العام للبلدية شين بينهوا، اجتماعًا، تم خلاله استعراض الخطة الإستراتيجية لسلطة العقبة للأعوام (2024-2028)، والمخطط الشمولي للمدينة، وتجربة العقبة في التخطيط الحضري وإدارة البيانات وتطوير الخدمات الرقمية إضافة إلى بحث فرص التعاون بين الجانبين في مجالات المدن الذكية والتحول الرقمي.



وأشاد شين بينهوا، بالتجربة التنموية للعقبة، مؤكدًا اهتمام بلدية بكين بتبادل الخبرات، والزيارات لاستكشاف فرص التعاون في مجالات المدن الذكية والتحولات الرقمية.