سلطة العقبة تبدأ معالجة ظاهرة الإبل المهملة حفاظاً على السلامة العامة

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الوكيل الإخباري- أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن إمهال أصحاب الإبل السائبة والمهملة مدة (48) ساعة لإبعادها عن الطرق العامة والمناطق السكنية، محذرةً من أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية لإخراجها من حدود المنطقة الاقتصادية في حال عدم الاستجابة. اضافة اعلان





وأوضح مدير الرقابة والتنفيذ في السلطة، الدكتور صبري الرفوع، أن هذا التحرك العاجل يأتي استجابةً للمخاطر المباشرة التي تشكلها الإبل المهملة على السلامة العامة؛ إذ تتسبب في وقوع حوادث مرورية خطيرة، وتُلحق أضراراً بالمزروعات والممتلكات، فضلاً عن الآثار البيئية السلبية الناتجة عن تركها دون رقابة أو متابعة.



وبيّن الدكتور الرفوع أن السلطة اضطرت إلى إصدار هذا الإعلان العام نظراً لعدم توفر بيانات أو معلومات تمكّن الجهات المعنية من الوصول إلى أصحاب الإبل المتواجدة بكثرة في منطقة "شارع المطار"، وبالقرب من الطرق الرئيسية، وداخل الأحياء السكنية.



وأكد الرفوع أنه فور انقضاء مهلة الـ(48) ساعة من تاريخ الإعلان، ستباشر الكوادر المختصة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإخراج هذه الإبل من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بشكل نهائي.



ووجهت السلطة نداءً عاجلاً إلى جميع مالكي الإبل بضرورة تحمل مسؤولياتهم والمبادرة الفورية لمتابعة حيواناتهم وحصرها في الأماكن المخصصة لها، تجنباً للمساءلة القانونية.



وأكد الرفوع أن السلامة العامة مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المواطنين وأصحاب الإبل في هذا المجال يُعد ركيزة أساسية لحماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على بيئة آمنة ومستقرة للجميع.





